«Зенит» показал, как Аршавин доставляет продукты нуждающимся

Питерский «Зенит» на своей странице в Инстаграме показал, как бывший полузащитник команды Андрей Аршавин доставляет продукты болельщикам клуба, которые находятся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Ранее «Зенит» выложил фото Аршавина на своей странице в Твиттере, показывая как Андрей помогает нуждающимся.
добрые дела ценнее творить без плановых инстограмов
скромных и искренних награда все равно найдет
добрые дела ценнее творить без плановых инстограмов
скромных и искренних награда все равно найдет