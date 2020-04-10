«Зенит» показал, как Аршавин доставляет продукты нуждающимся

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сегодня, 16:32

Питерский «Зенит» на своей странице в Инстаграме показал, как бывший полузащитник команды доставляет продукты болельщикам клуба, которые находятся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Ранее «Зенит» выложил фото Аршавина на своей странице в Твиттере, показывая как Андрей помогает нуждающимся.