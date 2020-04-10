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«Зенит» показал, как Аршавин доставляет продукты нуждающимся

сегодня, 16:32

Питерский «Зенит» на своей странице в Инстаграме показал, как бывший полузащитник команды Андрей Аршавин доставляет продукты болельщикам клуба, которые находятся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ВместеПобедим @yandex.lavka @andrey.arshavin10

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Ранее «Зенит» выложил фото Аршавина на своей странице в Твиттере, показывая как Андрей помогает нуждающимся.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Михаил Славнов
сегодня в 17:46
Когда Аршавин разносит продукты, свиньи оргии устраивают на квартирах и приглашают к себе отдохнуть, а кони зарплату не хотят урезать.
Видимо ты там был. Ну и как тебе оргия? Аххах.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:45
У нас так подъезды обрабатывают. Парочку обработают на камеру и УСЕ.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:24, ред.
У Аршавина свои дети голодают , а Андрюха водку пенсионерам развозит , не хорошо это !
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил oFANATo
сегодня в 17:20, ред.
Лучше бы зенит объяснил аршавину, что надо алименты платить на троих детей, а не в суд подавать на бывшую жену, что бы суд уменьшил алименты.
Когда Аршавин разносит продукты, свиньи оргии устраивают на квартирах и приглашают к себе отдохнуть, а кони зарплату не хотят урезать.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:14
ну другим же вообще нечего показать.А ты кому помог из чужих людей в последнее время?
то что Аршавин принес водку ,это еще не помощь !
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 17:13, ред.
Осталось выяснить кто для тебя "наши")...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил cska vperiod
сегодня в 17:10
Бомжачья показуха.
ну другим же вообще нечего показать.А ты кому помог из чужих людей в последнее время?
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 17:10
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 17:08
Говори...я бессмертный...
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 17:03
"А ты кто такой?" (С)...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:00
Лучше бы зенит объяснил аршавину, что надо алименты платить на троих детей, а не в суд подавать на бывшую жену, что бы суд уменьшил алименты.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:59
Дед алкаш какой то , видимо собутыльник Андрюхи )
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:56
Показушники.....а просто помочь не могли?
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 16:55
А кто сказал, что знает?)...
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 16:54, ред.
а что там показывать ? и дед наверное подставной , родне привез за их же деньги !
А ты сходи к неизвестному тебе человеку в городе где есть больные коронавирусом...пообщайся)...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:52
Бомжачья показуха.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
сегодня в 16:51, ред.
По крайней мере есть что показать...
а что там показывать ? и дед наверное подставной , родне привез за их же деньги !
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
сегодня в 16:51
показуха !
По крайней мере есть что показать...
iri13
iri13
сегодня в 16:50
Вот и славно))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:48
показуха !
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:46
засмущали деда
добрые дела ценнее творить без плановых инстограмов
скромных и искренних награда все равно найдет
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:45
Жене пусть алименты платит !
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:33
Молодец Андрюша...удивил...
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