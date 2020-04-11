Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный аукцион

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сегодня, 05:34

Нападающий «Баварии» и сборной Польши отдал на благотворительный аукцион свою футболку с матча 2-го тура Бундеслиги против «Шальке» (3:0), в котором форвард забил все три гола своей команды.

Левандовски в своём инстаграме сообщил, что средства от продажи футболки с автографом игрока будут пожертвованы польским больницам для борьбы с коронавирусом.

Это моя футболка с матча Бундеслиги против «Шальке», в котором мне удалось оформить хет-трик. Я хотел бы выставить эту майку на благотворительный аукцион. Вся вырученная сумма будет переведена польским больницам.

Ранее Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.