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Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный аукцион

сегодня, 05:34
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отдал на благотворительный аукцион свою футболку с матча 2-го тура Бундеслиги против «Шальке» (3:0), в котором форвард забил все три гола своей команды.

Левандовски в своём инстаграме сообщил, что средства от продажи футболки с автографом игрока будут пожертвованы польским больницам для борьбы с коронавирусом.

Это моя футболка с матча Бундеслиги против «Шальке», в котором мне удалось оформить хет-трик. Я хотел бы выставить эту майку на благотворительный аукцион. Вся вырученная сумма будет переведена польским больницам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Ранее Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:06
У каждого свой вклад в борьбу с коронавирусом
Youngberg
Youngberg
сегодня в 07:47
просто так дать деньги на благотворительность нельзя)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:31
Думает за дорого она уйдёт.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:08
сейчас всё заразно )) значит нас ждёт волна секенд хенда))
beefs
beefs
сегодня в 05:56
Что поизносился, это тоже заработок..
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