Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный аукцион

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отдал на благотворительный аукцион свою футболку с матча 2-го тура Бундеслиги против «Шальке» (3:0), в котором форвард забил все три гола своей команды.
Левандовски в своём инстаграме сообщил, что средства от продажи футболки с автографом игрока будут пожертвованы польским больницам для борьбы с коронавирусом.
Это моя футболка с матча Бундеслиги против «Шальке», в котором мне удалось оформить хет-трик. Я хотел бы выставить эту майку на благотворительный аукцион. Вся вырученная сумма будет переведена польским больницам.
Ранее Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.