Эрнан Креспо: «Лаутаро вполне может стать новым Агуэро»

Бывший форвард сборной Аргентины высказал мнение о будущем нападающего «Интера» .

Мы уже знаем Мауро Икарди и Пауло Дибалу, но при этом только узнаем, на что способен Лаутаро Мартинес.

Лаутаро вполне может стать новым Серхио Агуэро. У него не такой резкий дриблинг, но он скорее более командный игрок, чем Кун, который слишком часто отвлекается на поле и выглядит незаинтересованным.

Лаутаро всегда находится в движении, поэтому он может играть как центральный нападающий или же с другим форвардом, как Ромелу Лукаку. Даже в тройке форвардов. Мне очень нравится его склад ума.