ГлавнаяНовости

Эрнан Креспо: «Лаутаро вполне может стать новым Агуэро»

сегодня, 08:36

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказал мнение о будущем нападающего «Интера» Лаутаро Мартинесе.

Мы уже знаем Мауро Икарди и Пауло Дибалу, но при этом только узнаем, на что способен Лаутаро Мартинес.

Лаутаро вполне может стать новым Серхио Агуэро. У него не такой резкий дриблинг, но он скорее более командный игрок, чем Кун, который слишком часто отвлекается на поле и выглядит незаинтересованным.

Лаутаро всегда находится в движении, поэтому он может играть как центральный нападающий или же с другим форвардом, как Ромелу Лукаку. Даже в тройке форвардов. Мне очень нравится его склад ума.

Ранее агент Лаутаро Мартинеса заявил, что его клиент счастлив в «Интере», несмотря на слухи об интересе «Барселоны».

Все новости
Игало: «За Осимхеном будущее, он добьется больших успехов в футболе»
Сегодня, 09:38 Комментарии1
Вучинич: «Мне посчастливилось быть частью „Ювентуса“»
Сегодня, 09:10 Комментарии3
Креспо: «Роналдо феномен, а Месси и Роналду толкают друг друга вперед»
Сегодня, 08:46 Комментарии4
Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»
Сегодня, 08:08 Комментарии6
Коман: «Лучшим тренером в своей карьере я бы назвал Гвардиолу»
Сегодня, 07:24 Комментарии5
Рэмзи: «Роналду – один из величайших игроков в истории футбола»
Сегодня, 06:30 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:38
Может, но нужно много работать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100