Рэмзи: «Роналду – один из величайших игроков в истории футбола»

Полузащитник «Ювентуса» поделился мнением о своём одноклубнике, нападающем .

Роналду – выдающийся спортсмен. Он всегда первым приходит в тренажёрный зал, первым проделывает всю рутинную работу, перед тем как выйти на поле.

Он победитель, хочет выигрывать каждый матч, каждое мелкое соревнование, что бы оно из себя ни представляло. Он также постоянно практикует штрафные удары и тому подобные вещи.

Мне необязательно рассказывать, насколько он хорош или одержим футболом, он невероятен и является одним из величайших людей в истории этого вида спорта.