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Рэмзи: «Роналду – один из величайших игроков в истории футбола»

сегодня, 06:30

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи поделился мнением о своём одноклубнике, нападающем Криштиану Роналду.

Роналду – выдающийся спортсмен. Он всегда первым приходит в тренажёрный зал, первым проделывает всю рутинную работу, перед тем как выйти на поле.

Он победитель, хочет выигрывать каждый матч, каждое мелкое соревнование, что бы оно из себя ни представляло. Он также постоянно практикует штрафные удары и тому подобные вещи.

Мне необязательно рассказывать, насколько он хорош или одержим футболом, он невероятен и является одним из величайших людей в истории этого вида спорта.

Ранее экс-нападающий сборной Нигерии Тиджани Бабангида поставил Роналду в пример африканским игрокам, рано заканчивающим карьеру.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:46
И это правда.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:24
с этим не согласится только полный оригинал)) не зависимо от того нравится криш или нет. талант он и есть талант)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:56
Если бы Рэмзи играл в "Барселоне", он бы хвалил другого игрока.
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 06:38
Он всегда первым приходит в тренажёрный зал, первым проделывает всю рутинную работу.

Ничего удивительного. Это привычка со школы. Там он тоже в столовку за пирожками старался первым прибежать.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:34
Только перехваливать нельзя. У каждого свое мнение.
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