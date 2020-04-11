Коман: «Лучшим тренером в своей карьере я бы назвал Гвардиолу»

Вингер «Баварии» , отвечая на вопрос о лучшем тренере в своей карьере, выбрал наставника «Манчестер Сити» .

Помимо каталонского специалиста, Коман также играл под руководством Юппа Хайнкеса, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Лорана Блана, Дидье Дешама и Ханси Флика.

Лучший тренер в моей карьере? Я бы назвал Гвардиолу. Ведь это именно он дал мне более регулярную игровую практику, несмотря на то, что я редко играл в «Юве».

Для игрока моей позиции, вингера, который любит бить по воротам и атаковать, это лучший тренер, который мог бы быть, потому что он требует от таких футболистов больше всех.

Он создаёт системы для ситуаций один на один, где я могу проявить себя лучше всего. Он не просил меня работать на статистику. Гвардиола давал установку получать мяч, смещаться в центр и бить по воротам. Я это очень ценил.