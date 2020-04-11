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Коман: «Лучшим тренером в своей карьере я бы назвал Гвардиолу»

сегодня, 07:24

Вингер «Баварии» Кингсли Коман, отвечая на вопрос о лучшем тренере в своей карьере, выбрал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Помимо каталонского специалиста, Коман также играл под руководством Юппа ХайнкесаКарло АнчелоттиМассимилиано АллегриЛорана БланаДидье Дешама и Ханси Флика.

Лучший тренер в моей карьере? Я бы назвал Гвардиолу. Ведь это именно он дал мне более регулярную игровую практику, несмотря на то, что я редко играл в «Юве».

Для игрока моей позиции, вингера, который любит бить по воротам и атаковать, это лучший тренер, который мог бы быть, потому что он требует от таких футболистов больше всех.

Он создаёт системы для ситуаций один на один, где я могу проявить себя лучше всего. Он не просил меня работать на статистику. Гвардиола давал установку получать мяч, смещаться в центр и бить по воротам. Я это очень ценил.

Коман также выразил надежду на то, что текущий сезон будет возобновлён.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Lewa2708
сегодня в 08:19
Коману, конечно, очень повезло, к 23 годам уже поработал с такими специалистами, и выиграл 7 различных чемпионских титулов
Согласен, повезло ему конкретно, вот только на игрока основы пока ещё не тянет. Да и все "выигранные" им турниры скорее всего обозначали его присутствие, чем реальную помощь. В истории много игроков, которые всю карьеру "завоёвывают" титулы сидя на скамейке.
Парень талантлив, но надо раскрываться, удачи ему.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:11
Для каждого игрока есть свой любимый и не любимый тренер. Всё зависит от того как у игрока пошло при тренере и личные взаимоотношения. Суждения Кингсли Комана имеют право быть, но они вызывают улыбку. Парню всего 23 года и вся карьера у него впереди, а выбирать только из-за того, что дал регулярную практику это ещё ничего не значит. Вообще кто такие вопросы задаёт молодым игрокам? Такие вопросы надо задавать тем у кого карьера близится к завершению или тем кто уже закончил играть.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 07:56, ред.
Коману, конечно, очень повезло, к 23 годам уже поработал с такими специалистами, и выиграл 7 различных чемпионских титулов
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:43
один из лучших
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
я согласен он велик!!
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