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Моха: «Уверен, что дорасту до первой команды „Реала“»

сегодня, 04:55

19-летний голкипер «Реала» Моха, на правах аренды выступающий за «Бирмингем Сити», поделился мнением о своих перспективах в мадридском клубе.

Я игрок «Реала», с которым у меня есть действующий контракт, и я хочу сейчас и в будущем представлять лучшую команду планеты. Не сомневаюсь в том, что дорасту до первой команды «Реала».

Всё, что мне остаётся, это продолжать усердно трудиться, что я и делаю. В жизни всегда найдётся место сожалениям, но, как говорят здесь, в Англии, ты не должен останавливаться.

Логично, что клуб предлагает игрокам различные варианты, чтобы все мы продолжали прогрессировать. И это нормально, что некоторые из нас уходят в аренду, чтобы потом вернуться.

У меня есть контракт, я игрок «Реала» и полностью осознаю ситуацию. У меня было несколько вариантов, но когда появилась возможность стать лучше в другой лиге, такой серьёзной и конкурентной как английская, решение далось мне довольно легко.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор уже готов играть за мадридский «Реал».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Уверенность это хорошо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:00
У Касильяса в своё время получилось, хотя сейчас это сложнее.
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