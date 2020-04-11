Моха: «Уверен, что дорасту до первой команды „Реала“»

19-летний голкипер «Реала» Моха, на правах аренды выступающий за «Бирмингем Сити», поделился мнением о своих перспективах в мадридском клубе.

Я игрок «Реала», с которым у меня есть действующий контракт, и я хочу сейчас и в будущем представлять лучшую команду планеты. Не сомневаюсь в том, что дорасту до первой команды «Реала».

Всё, что мне остаётся, это продолжать усердно трудиться, что я и делаю. В жизни всегда найдётся место сожалениям, но, как говорят здесь, в Англии, ты не должен останавливаться.

Логично, что клуб предлагает игрокам различные варианты, чтобы все мы продолжали прогрессировать. И это нормально, что некоторые из нас уходят в аренду, чтобы потом вернуться.

У меня есть контракт, я игрок «Реала» и полностью осознаю ситуацию. У меня было несколько вариантов, но когда появилась возможность стать лучше в другой лиге, такой серьёзной и конкурентной как английская, решение далось мне довольно легко.