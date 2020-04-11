ГлавнаяНовости

Рафаэл: «Если „Ливерпуль“ не получит титул – плохо для них, отлично для МЮ»

сегодня, 01:48

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, ныне выступающий за «Лион», в интервью клубному каналу МЮ на YouTube прокомментировал вероятность того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран.

Я всегда говорил, что добраться до 20 титулов АПЛ и обойти «Ливерпуль» – это лучшее чувство.

Все говорят о том, чтобы завершить сезон прямо сейчас, и есть вероятность, что «Ливерпуль» не сможет приблизиться к нам (Прим. — у «Ливерпуля» на данный момент 18 побед в чемпионате Англии).

Это будет тяжело для них, но отлично для нас! 

Ранее форвард «Вулверхэмптона» Диого Жота выразил мнение, что подавляющее большинство людей согласятся признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон доиграть не удастся.

Все новости
Моха: «Уверен, что дорасту до первой команды „Реала“»
Сегодня, 04:55 Комментарии0
Хендерсон поддержал Далглиша, заболевшего коронавирусом
Сегодня, 03:39 ФотоКомментарии1
Мерсон: «„Боруссии“ уже не продать Санчо за 100 с лишним млн фунтов»
Сегодня, 02:54 Комментарии3
Агент: «Лаутаро Мартинес счастлив в „Интере“»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Мерсон: «Виллиан смог бы заиграть в „Манчестер Сити“»
Сегодня, 00:33 Комментарии3
Фирпо: «Хочу показать свои способности, „Барселона“ не зря меня подписала»
Сегодня, 00:01 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 04:51
No comments!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:13
Ливерпуль достойный чемпион этого года...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:50
Надо отдать титул Апл коронавирусу, он всех победил в этом сезоне. А Ливеру картонную медаль в знак утешенее)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:50
Ливерпуль как никто заслужил титул!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100