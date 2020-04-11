Рафаэл: «Если „Ливерпуль“ не получит титул – плохо для них, отлично для МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, ныне выступающий за «Лион», в интервью клубному каналу МЮ на YouTube прокомментировал вероятность того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом АПЛ , если сезон не будет доигран.

Я всегда говорил, что добраться до 20 титулов АПЛ и обойти «Ливерпуль» – это лучшее чувство.

Все говорят о том, чтобы завершить сезон прямо сейчас, и есть вероятность, что «Ливерпуль» не сможет приблизиться к нам (Прим. — у «Ливерпуля» на данный момент 18 побед в чемпионате Англии).

Это будет тяжело для них, но отлично для нас!