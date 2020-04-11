Рафаэл: «Если „Ливерпуль“ не получит титул – плохо для них, отлично для МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, ныне выступающий за «Лион», в интервью клубному каналу МЮ на YouTube прокомментировал вероятность того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран.
Я всегда говорил, что добраться до 20 титулов АПЛ и обойти «Ливерпуль» – это лучшее чувство.
Все говорят о том, чтобы завершить сезон прямо сейчас, и есть вероятность, что «Ливерпуль» не сможет приблизиться к нам (Прим. — у «Ливерпуля» на данный момент 18 побед в чемпионате Англии).
Это будет тяжело для них, но отлично для нас!
Ранее форвард «Вулверхэмптона» Диого Жота выразил мнение, что подавляющее большинство людей согласятся признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон доиграть не удастся.