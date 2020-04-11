Мерсон: «„Боруссии“ уже не продать Санчо за 100 с лишним млн фунтов»

Экс-полузащитник «Арсенала», ныне футбольный эксперт убеждён, что дортмундская «Боруссия» в ближайшее время не сможет выручить с продажи больше 100 млн фунтов из-за финансового кризиса в мировом футболе.

Если хотите услышать моё мнение, все эти разговоры о продаже Джейдона Санчо за сумму свыше 100 млн фунтов ничего не стоят.

Говорят, что «Боруссия» требует за одного из главных молодых талантов сумму, превышающую эту цифру, но они могут забыть об этом. Этого не случится. Уже точно.

Топ-клубы не будут увольнять сотрудников, а затем тратить такие деньги, как только откроется трансферное окно. Ведь речь не только о трансферной цене, есть ещё зарплата в размере около 300 тысяч фунтов в неделю. Такому просто не суждено случиться.