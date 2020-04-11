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Мерсон: «„Боруссии“ уже не продать Санчо за 100 с лишним млн фунтов»

сегодня, 02:54

Экс-полузащитник «Арсенала», ныне футбольный эксперт Пол Мерсон убеждён, что дортмундская «Боруссия» в ближайшее время не сможет выручить с продажи Джейдона Санчо больше 100 млн фунтов из-за финансового кризиса в мировом футболе.

Если хотите услышать моё мнение, все эти разговоры о продаже Джейдона Санчо за сумму свыше 100 млн фунтов ничего не стоят.

Говорят, что «Боруссия» требует за одного из главных молодых талантов сумму, превышающую эту цифру, но они могут забыть об этом. Этого не случится. Уже точно.

Топ-клубы не будут увольнять сотрудников, а затем тратить такие деньги, как только откроется трансферное окно. Ведь речь не только о трансферной цене, есть ещё зарплата в размере около 300 тысяч фунтов в неделю. Такому просто не суждено случиться.

На 20-летнего хавбека сборной Англии претендует ряд топ-клубов АПЛ. Вчера появился слух о том, что Санчо предпочёл бы перейти в «Манчестер Юнайтед» из-за дружбы с форвардом МЮ Маркусом Рэшфордом.

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ОПС
ОПС
сегодня в 05:14
Для нынешней ситуации очень уж большие деньги.
Роберт Дулин
Роберт Дулин
сегодня в 03:29
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.Спам
Альфамен
Альфамен
сегодня в 03:19
Мы живём в очень интересное и опасное время, вообще не понятно,что будет не только с футболом,но и вообще с миром в целом
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:05
Все подешевеют - определенно. Кризис затронет всех.
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