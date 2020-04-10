Биполярное геройство: Роналду, уходи! Криштиану, оставайся!  

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сегодня, 21:56

«Соккер.ру» ищет ответ на шекспировский вопрос: быть или не быть Роналду в «Ювентусе»?

У Роналду есть причины покинуть «Ювентус» и остаться в Турине. «Старой Синьоре» одновременно выгодно отпустить Криштиану и оставить его. Ситуация прямо-таки 50% на 50%, аргументы в сторону любого из исходов очень сильны.

Прочь из «Ювентуса». Вопрос финансов и выгоды

Кризис на бесконечных футбольных землях уже грянул: коронавирусный локаут демпингует цены на футболистов, особенно серьезно подешевеют возрастные игроки. Да, вы можете справедливо заметить, что Роналду вне системы, потому что он не просто один из королей современного футбола, но и дорогостоящий бренд, способный во всех смыслах усилить другой бренд, то есть какой-то клуб. И пусть португальцу уже 35 лет, пусть по Европе бродит очередная чума, этим летом «Ювентус» может продать Криштиану за солидные деньги и одновременно разгрузить финансовую ведомость. Через год, после Евро, 36-летний Роналду будет стоить уже копейки и финансового профита расставание с ним не принесет.

Остаться в «Ювентусе». Старый, пусть и небесполезный

Впрочем, говоря о выгодных предложениях по Роналду в этом году, мы все-таки теоретизируем, опираясь на стандартное понимание экономических процессов в футбольном мире. А сейчас все нестандартно. Криштиану падает в цене, его приобретение — серьезнейшее финансовое бремя. Окупятся ли затраты? Отработает ли «старичок» огромные вложения на футбольном поле? От него ведь ждут побед в Лиге чемпионов. С «Ювентусом» вот пока не получается. Допустим, остро реагирующие на все блестящее шейхи, стоящие за ПСЖ , могут позвать Роналду и избавиться от Неймара. Но кто еще готов на такую авантюру? А от переезда в Париж сам Криштиану может отказаться — в Лиге 1 он и после 40 лет сможет зажечь.

Прочь из «Ювентуса». Ностальгия Роналду

Насколько мало привлекает Роналду вариант с ПСЖ , настолько сильно его могут заинтересовать «Реал» и МЮ . По Мадриду и «Реалу» португалец точно скучает. Это подтверждают его друзья, да и приезд на Эль Класико о многом говорит. Даже отношения с Пересом не станут проблемой, потому что дед умеет искренне извиняться и признавать свою неправоту — спросите у Зидана. В «Реале» Роналду оставил большую часть своей души, как и в Манчестере. У бывших клубов отличные шансы вернуть Криштиану — надо только сильно захотеть.

Остаться в «Ювентусе». Вопрос силы и престижа

«Ювентус» — доминатор и гегемон, а расставание с Роналду в это непростое время могут принять за слабость: мол, сбросили за борт мешок с золотом, чтобы не утонуть. Ага, значит, не все так радужно в черно-белом королевстве. В то же время, боссы «Старой Синьоры» — Недвед, Паратичи и Аньелли, должны просчитывать на несколько шагов вперед. Продать Роналду — это большой глоток свежего воздуха сразу, но наличие Криштиану в составе — баллон с кислородом, который можно растянуть надолго. Суперзвезду вроде Мбаппе не достать, а Роналду продолжает притягивать взгляды, болельщиков и спонсорские контракты к «Ювентусу».

Прочь из «Ювентуса». Наличие покупателей

«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ наверняка заинтересованы в приглашении Роналду и сделают свои ходы, если Мендеш даст отмашку. Думаю, даже «Реал» при определенном стечении обстоятельств (например, если сорвутся Мбаппе и Холанд) может воспользоваться лояльностью Роналду и дать ему возможность провести 10-й сезон на «Сантьяго Бернабеу». Опять же, даже пожилой Криштиану способен одним своим присутствием воодушевить болельщиков «Королевского клуба», на домашних матчах снова будут аншлаги. К Роналду есть интерес, и этот интерес способен перерасти во что-то большее и спровоцировать трансфер, стоит ситуации немного качнуться.

Остаться в «Ювентусе». Необходим прирожденный вожак

У Роналду есть хребет и большой победный опыт, он тот, кто сейчас олицетворяет «Ювентус», на него смотрят партнеры в раздевалке. Вы удивитесь, но у «Ювентуса» в этом сезоне не было лидеров на поле, кроме Роналду. Кьеллини большую часть сезона провел в лазарете, Буффон — запасной, Пьянич — хороший парень, но не второй Пирло и не вожак, а Дибала — вечный пацан. У «Юве» без Криштиану большие шансы превратиться в размазню, ведь новое поколение лидеров не воспитали.

Прочь из «Ювентуса». Избавиться от роналдуцентризма в атаке полезно

Парадоксально, но в футбольном смысле трудно определить — Роналду больше помогает или мешает «Ювентусу» на поле? Забивает — это хорошо, но команда многое теряет, выстраивая свою игру в атаке вокруг ветерана, которому нужно подносить снаряды. «Ювентус», да и любая другая команда с Роналду обречена подстраиваться под него, и когда португалец не готов играть или не в форме, начинаются проблемы. Возможно, «Юве» выиграет, если переформатирует атаку, пригласив Холанда в центр или Салаха на фланг — максимально эффективных, звездных, но знающих свое место в командной игре футболистов, а не заставляющих команду подстраиваться под себя.

Остаться в «Ювентусе». Риск скомкать сезон накануне Евро

Может быть, Роналду и не слишком счастлив в Турине, но ему скорее не по душе рутина, он не вполне доволен городом и климатом. Острых конфликтов нет, отношения с партнером и публикой хорошие, никаких претензий к клубу нет. Криштиану в понятной обстановке, которую рискованно менять накануне перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы. Следующий сезон наверняка получится скомканным, начинать его в новой команде рискованно с точки зрения подготовки к крупному международному турниру, на котором сборная Португалии будет защищать свой титул.

Мнение читателей. Роналду этим летом сменит клуб?