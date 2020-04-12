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Сборная России составила команду из космонавтов с Гагариным на воротах

сегодня, 14:57

Медиа-служба сборной России в честь Дня космонавтики в твиттере опубликовала символическую команду из космонавтов.

Место в воротах занял Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полет в космос. Отметим, что в полузащиту была выставлена Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт.

Вратарь: Юрий Гагарин.

Защитники: Андриян Николаев, Павел Попович, Владимир Комаров, Валерий Быковский.

Полузащитники: Владимир Шаталов, Герман Титов, Валентина Терешкова, Владислав Волков.

Нападающие: Алексей Леонов, Светлана Савицкая.

Главный тренер: Сергей Павлович Королев.

Ранее «Зенит» в честь Дня космонавтики составил сборную из Юриев.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:26
Врядли эта идея многим понравилась.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:08
Ждём сборную из знатных хлеборобов.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:40
Интересная новость, пока люди страдают, сборная России вместо новости об отказе нахрен вообще от зарплат, постит занимательные картинки, ну браво млять!
Живанильда
Живанильда
сегодня в 15:35
ну куда ж без вальки обнуляльщицы.
Aniva
Aniva
сегодня в 15:27
Этим космонавтам было бы стыдно за нашу сборную из ЗМСов.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:22
Терешкова могла быть героем, но выбрала путь денег...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:10
полный бред!! кто на очереди? надеюсь не гос.дума)))))))))))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 14:59
Прикольно, в общем-то. Ностальгия.
beefs
beefs
сегодня в 14:58
все играются и выдумывают всекую ерунду
Brugzash
Brugzash
сегодня в 14:58
хороша сборная, нет в ней спартака.
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