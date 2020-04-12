Сборная России составила команду из космонавтов с Гагариным на воротах

Медиа-служба сборной России в честь Дня космонавтики в твиттере опубликовала символическую команду из космонавтов.
Место в воротах занял Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полет в космос. Отметим, что в полузащиту была выставлена Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт.
Вратарь: Юрий Гагарин.
Защитники: Андриян Николаев, Павел Попович, Владимир Комаров, Валерий Быковский.
Полузащитники: Владимир Шаталов, Герман Титов, Валентина Терешкова, Владислав Волков.
Нападающие: Алексей Леонов, Светлана Савицкая.
Главный тренер: Сергей Павлович Королев.
Ранее «Зенит» в честь Дня космонавтики составил сборную из Юриев.