Сборная России составила команду из космонавтов с Гагариным на воротах

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сегодня, 14:57

Медиа-служба сборной России в честь Дня космонавтики в твиттере опубликовала символическую команду из космонавтов.

Место в воротах занял Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полет в космос. Отметим, что в полузащиту была выставлена Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт.

Вратарь: Юрий Гагарин.

Защитники: Андриян Николаев, Павел Попович, Владимир Комаров, Валерий Быковский.

Полузащитники: Владимир Шаталов, Герман Титов, Валентина Терешкова, Владислав Волков.

Нападающие: Алексей Леонов, Светлана Савицкая.

Главный тренер: Сергей Павлович Королев.

Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днем космонавтики 🚀✨ pic.twitter.com/Q8fBvguYSP — Сборная России (@TeamRussia) April 12, 2020

Ранее «Зенит» в честь Дня космонавтики составил сборную из Юриев.