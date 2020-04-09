Промахи сэра Алекса

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Алекс Фергюсон – гуру тренерского цеха. Но и он допускал ошибки. «Соккер.ру» и TalkSport представляют символическую сборную трансферных провалов МЮ при нем.

Сэр Алекс Фергюсон – легенда мирового футбола. Он прочно ассоциируется у всех фанатов самой популярной в мире игры с «Манчестер Юнайтед», с которым завоевал 13 чемпионских титулов и бесчисленное множество других наград. Во многом таких успехов ему удавалось достичь благодаря виртуозной работе на трансферном рынке, когда даже приобретенные за небольшие деньги игроки без имени под его руководством превращались в суперзвезд. Так было с Эриком Кантона, Роем Кином, Криштиану Роналду, Уэйном Руни и многими другими. Но не все, к чему прикасался Фергюсон, становилось золотом. Даже у этого великого и проницательного мастера случались ошибки на трансферном рынке. Из них и составлена символическая сборная, из самых явных.

Вратарь: Массимо Таиби

Перед Таиби стояла сложная задача – заменить великого Петера Шмейхеля. И попытка оказалась катастрофической. В 1999 году за Таиби было заплачено 4,5 миллиона фунтов. Но Массимо суждено было провести за МЮ всего четыре матча. Причем в игре с «Челси» он пропустил пять мячей, также был пропущен нелепый гол в игре с «Саутгемптоном». Получилось, в общем, у Таиби кошмарно.

Левый защитник: Квинтон Форчун

Форчун перебрался в МЮ в том же 1999 году за 1,5 миллиона фунтов из «Атлетико». Изначально его рассматривали в роли полузащитника. Однако Фергюсон обычно использовал его слева в защите. Причем у Квинтона была странная роль, он вроде как продержался в клубе до сезона-2006/07, принял участие в трех сезонах, в которых МЮ выигрывал Премьер-Лигу, но всякий раз проводил недостаточно матчей, чтобы получить медаль. Им очень редко затыкали дыру, по сути. Явно расчет был на большее.

Центральный защитник: Вильям Прунье

В 1995 году МЮ испытывал большие проблемы из-за травм, поэтому на своеобразный испытательный срок был подписан француз Прунье. В центре обороны он стал напарником Гари Невилла в матчах с КПР и «Тоттенхэмом», но совершил столько ошибок, что всякий расчет на потенциал Прунье у Фергюсона улетучился. Вильям отправился в «Копенгаген», проведя за «Юнайтед» два матча.

Центральный защитник: Пэт МакГиббон

Фергюсон откопал МакГиббона в полупрофессиональной ирландской команде «Портадаун» в 1992 году. Но и тут потенциал оказался пустым звуком. МакГиббон был удален в первом же матче за МЮ с «Йорком» (0:3) в Кубке Лиги. С тех пор он на поле за МЮ и не выходил, хотя провел в клубе пять лет. Тяжело представить более бесполезное нахождение в такой команде.

Правый защитник: Дэвид Мэй

Мэя подписали в качестве центрального защитника в 1994 году за 1,2 миллиона фунтов из «Блэкберна». Он должен был составить конкуренцию стареющим Стиву Брюсу и Гари Паллистеру. Но травмы Пола Паркера привели к тому, что Мэй вынужден был чаще играть справа в обороне. Часто его критиковали за неудачи «Юнайтед». И тут начал расти Гари Невилл, так что Мэй постепенно с поля отошел на второй план, но болельщики МЮ его помнят и уважают, потому что он участвовал в различных медийных активностях клуба.

Левый полузащитник: Зоран Тошич

Фанаты ЦСКА наверняка с восторгом вспомнят Тошича, который в армейском клубе стал настоящим моторчиком и созидателем с остротой. А вот в МЮ его карьера не заладилась. Зоран перешел туда в январе 2009 года из «Партизана» вместе с Адемом Льяичем за 7 миллионов фунтов. За год он появился на поле всего два раза, потом его отдали в аренду «Кельну», а только после этого Тошича купил ЦСКА .

Центральный полузащитник: Бебе

Одно из самых странных подписаний Фергюсона. Некоторые его считают самым худшим приобретением. Он был подписан за 7 миллионов фунтов, но сэр Алекс признался позднее, что никогда не видел, как Бебе играет. А играл он ужасно, провел семь матчей в первом своем сезоне в МЮ , после чего его отправили аренду, а в «Бенфику» слили в 2014 году. Полное несоответствие ожиданий и результата.

Центральный полузащитник: Клеберсон

Он помог сборной Бразилии выиграть чемпионат мира в 2002 году, и Луис Фелипе Сколари отмечал его как один из главных факторов успеха. Год спустя МЮ заполучил его за 6,5 миллиона фунтов. Но результат оказался катастрофическим. Он провел за «Юнайтед» всего 20 матчей, прежде чем его продали в «Бешикташ» через два года после покупки.

Правый полузащитник: Карел Поборски

Чех Поборски вошел в символическую сборную Евро-1996 и даже был признан футболистом года в Чехии. Но свой мощный потенциал в МЮ Поборски реализовать не сумел, поскольку во многом был затенен Дэвидом Бэкхемом. В «Юнайтед» он провел полтора года и затем ушел в «Бенфику». Свою репутацию в МЮ Карел не подтвердил.

Нападающий: Давид Белльон

«Юнайтед» хитростью попытался заполучить Белльона, переманив его в 2003 году из «Сандерленда», который обвинил МЮ в том, что он вел переговоры с Давидом за кулисами, дожидаясь окончания контракта. Все закончилось тем, что МЮ вынужден был заплатить 2 миллиона фунтов компенсации. А в результате: не очень понятно, за что «Манчестер» бился и рисковал. В 2006 году он ушел, никак себя не проявив.

Нападающий: Дун Фанчжо