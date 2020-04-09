Гвардиола не попал

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сегодня, 12:00

Один из величайших тренеров современности тоже совершает трансферные ошибки. «Соккер.ру» и TalkSport представляют символическую сборную из неудачных покупок Гвардиолы.

Хосеп Гвардиола ассоциируется с успехом, с трофеями, с победами. Кто-то скажет, что ему удавалось добиваться таких результатов благодаря работе с топовыми клубами, имеющими мощнейшие составы. Финансовые ресурсы клубов, с которыми работал Гвардиола, позволяли ему ни в чем себе не отказывать и формировать команды под себя. Но большие возможности могут приводить и к ошибкам – ведь тогда ты ограничен только собственным представлением о потенциале того или иного игрока, а также о том, насколько футболист может адаптироваться к его схеме. Но чем больше стоимость игрока, тем выше ответственность, тем жестче критерий того, какой трансфер считать ошибкой. Поэтому символическая сборная покупок-разочарований будет выглядеть солидно по именам. И состоит она из тех, кого Гвардиоле покупали в его клубах.

Вратарь: Жозе Мануэль Пинто («Барселона»)

В «Сельте» Пинто был очень хорош, даже по итогам одного из сезонов получил трофей, присуждаемый голкиперу с самым низким соотношением пропущенных мячей к играм. Но в «Барселоне» проявить себя он не смог. В 2008 году каталонцы подписали Пинто, но заиграть там он не сумел, проведя в клубе шесть лет в роли дублера. Хотя у него есть три чемпионских титула, две победы в Кубке Испании и два триумфа в Лиге чемпионов. Впрочем, все это «Барселона» выиграла бы и без его участия.

Центральный защитник: Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

Можно подумать, что тяжело назвать провалом футболиста стоимостью 50 миллионов фунтов, который выиграл пять главных трофеев «Манчестер Сити». Но не он был главной фигурой в успехах «горожан». В сезоне-2017/18 Стоунз сыграл только в 18 матчах в Премьер-Лиге, однако в ключевые моменты Гвардиола не особо доверял Джону, который был склонен к совершению ошибок.

Центральный защитник: Мартин Касерес («Барселона»)

Уругваец построил очень хорошую карьеру, но его время в «Барселоне» было весьма ограниченным. Касерес перебрался в «Барселону» летом 2008 года за 15 миллионов фунтов, но только 13 раз сыграл в Ла Лиге. Через год после перехода Касереса отправили в аренду в «Ювентус», потом отправился в «Севилью», пока в 2012 году не закрепился все же в Турине, где был более успешен.

Центральный защитник: Дмитрий Чигринский («Барселона»)

Чигринский стал первым и на сегодняшний день единственным украинцем, который играл за «Барселону». На него возлагались большие надежды, потому что каталонцы заплатили за Чигринского 22,5 миллиона фунтов. Однако Дмитрию не удалось адаптироваться к своеобразному стилю игры «Барселоны», где первыми скрипками были Карлес Пуйоль и Жерар Пике. Через год Чигринский вернулся в «Шахтер», а сейчас он играет за АЕК в Греции.

Правый защитник: Данило («Манчестер Сити»)

Причастность Данило к успехам «Сити» носит весьма призрачный характер. Игровой практики в «Манчестере» бразилец почти не имел, хотя за него выложили 27 миллионов фунтов. Явное несоответствие трат и результата, даже если учесть, что футбольный рынок до эпохи коронавируса был сильно перегрет.

Левый защитник: Анхелиньо («Манчестер Сити»)

Возможно, об Анхелиньо еще рано судить, потому что возраст, крест на его перспективах не поставлен. Однако попытки Анхелиньо продвинуться к основе и закрепиться не увенчались успехом. У него были продуктивные аренды по миру, сейчас вот он арендован «Лейпцигом», но пока защитник не так впечатляет, чтобы «Сити» захотел его сохранить и использовать.

Центральный полузащитник: Дуглас Луис («Манчестер Сити»)

Сейчас он играет за «Астон Виллу», а его приобретение в «Манчестер Сити» летом 2017 года прошло незамеченным. Луису было трудно пробиться в состав, где Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне и Сильва. Поэтому два сезона он провел в аренде в «Жироне», перейдя в итоге в «Астон Виллу». А ведь за него заплатили 10 миллионов фунтов. Впустую, получается. Только в предсезонных товарищеских матчах засветился.

Центральный полузащитник: Александр Глеб («Барселона»)

Переезд в «Барселону» должен был стать для белорусского полузащитника шагом вперед – в «Арсенале» он себя проявил очень ярко. Но по факту этот трансфер стал прыжком вниз. Он в 2008 году перешел из «Арсенала» в «Барселону» за 15 миллионов фунтов. За четыре года в «Барселоне» Глеб провел 36 матчей, пытался перезагрузить карьеру в арендах и других клубах – не получилось. Позднее признавался, что лучше бы не покидал «Арсенал».

Центральный полузащитник: Ибрагим Афеллай («Барселона»)

Афеллай перебрался в «Барселону» в 2010 году и должен был влиться в компанию к Месси, Вилье, Иньесте и Хави. Сами понимаете, насколько сложная и ответственная задача. И закрепиться в клубе голландец не сумел, проведя всего 35 матчей за пять лет в составе каталонцев. Были аренды, но и они не помогли. Закончилось все переходом в «Сток Сити» в 2015 году.

Нападающий: Нолито («Манчестер Сити»)

Нолито стал одним из первых новичков Гвардиолы в «Манчестер Сити». Он неплохо начал в Премьер-Лиге, сразу принялся забивать, но быстро утратил форму и голевое чутье, что для топ-клуба недопустимо. Нолито стал выпадать из игры, из состава и перешел в 2017 году в «Севилью» — на этих сделках «Сити» потерял 11 миллионов фунтов.

Нападающий: Златан Ибрагимович («Барселона»)

Трудно представить Ибрагимовича в каком-нибудь рейтинге с негативным окрасом. Уникальный случай, когда великий футболист может считаться трансферной неудачей. Хотя Ибрагимович даже в условиях внутренних конфликтов, напряженных отношений с Гвардиолой и непопадания в стиль игры «Барселоны» смог провести за клуб 46 матчей и забить в них 22 гола. И все же швед, который перешел в «Барселону» в 2009 году из «Интера», считается неудачной сделкой для «Барселоны», отправившей в Милан Самуэля Это’О. Гвардиола так и не понял Ибрагимовича. Златан был убежден, что Гвардиола использует его «как „Фиат“, хотя купил „как „Феррари““. В 2011 году Ибрагимович был выкуплен „Миланом“.