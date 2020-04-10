ГлавнаяНовости

«Зенит» составил символическую сборную из капитанов клуба

сегодня, 17:20

«Зенит» в официальном твиттере опубликовал символическую сборную из игроков с наибольшим числом матчей за клуб в статусе капитана.

Рекордсменом по матчам в роли капитана петербургского клуба является защитник Александр Анюков — 134 игры. Также в линии обороны расположись: Доменико Кришито (54 игры), Юрий Вернидуб (72) и Бранислав Иванович (56).

Место в воротах у Вячеслава Малафеева (44 игры).

Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Мигель Данни (85), Владислав Радимов (116) и Александр Спивак (37).

В линии нападения — нападающий Владимир Кулик (75).

Тем временем «Зенит» запустил бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

Все новости
Гвардиола не попал
Вчера, 12:00Сергей Иванов в блоге Символические антисборныеКомментарии9
Промахи сэра Алекса
Вчера, 00:00Сергей Иванов в блоге Символические антисборныеКомментарии13
И у мастера бывают ошибки. Антисборная трансферов Венгера
07 апреляСергей Иванов в блоге Символические антисборныеКомментарии5
Символическая сборная «Спартака» всех времён
06 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии60
Неприкаянные в РПЛ. Легионеры, которых не страшно потерять
05 апреляВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Не пришлись ко двору
30 мартаСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответил beefs
сегодня в 19:59
а где же Дзюба?
Он, как капитан, ещё ясельник.
Alvish
Alvish ответил LOpp
сегодня в 19:16
Какая-то не толерантная сборная
Никого нет из львова или конотопа.
LOpp
LOpp
сегодня в 19:09
Какая-то не толерантная сборная
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Ярославъ Ивановъ
сегодня в 19:01
охренеть....у вас пля одни татаро-монголы...во главе с гамбергером..
Перед пердивом бесятся.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил SSPZ
сегодня в 19:01
Правильно, Вы написали мне по поводу правил, я ответил Вам, высказав свою точку зрения. В чём истерика, претензии. Если не поняли дру друга, это не проблема. Лично к Вам всегда с уважением. Комментарий удалю, тем более, что решение по этой проблеме Микки принял положительное, на мой взгляд. Без обид, Вам всего найлучшего.
Проехали!!!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил ildar_3871
сегодня в 18:58
В зените нет питерских ребят , все приезжие !
охренеть....у вас пля одни татаро-монголы...во главе с гамбергером..
Adepta
Adepta ответил SSPZ
сегодня в 18:58, ред.
Правильно, Вы написали мне по поводу правил, я ответил Вам, высказав свою точку зрения. В чём истерика, претензии. Если не поняли дру друга, это не проблема. Лично к Вам всегда с уважением. Комментарий удалю, тем более, что решение по этой проблеме Микки принял положительное, на мой взгляд. Без обид, Вам всего найлучшего.
В этом конкурсе 90 процентов выигрышей Ваших или ваших клонов с бредовыми заметкам, нечего за него ратовать, это ветка Зенита, решайте свои проблемы в другом месте.
beefs
beefs
сегодня в 18:56
а где же Дзюба?
SSPZ
SSPZ ответил Leha-ha50
сегодня в 18:52
Вам я ответил высказав свою точку зрения по поводу правил, не предъявляя никому претензий. А в дальнейшем я беседовал с другим товарищем.
Правильно, Вы написали мне по поводу правил, я ответил Вам, высказав свою точку зрения. В чём истерика, претензии. Если не поняли дру друга, это не проблема. Лично к Вам всегда с уважением. Комментарий удалю, тем более, что решение по этой проблеме Микки принял положительное, на мой взгляд. Без обид, Вам всего найлучшего.
Трубадур
Трубадур ответил ildar_3871
сегодня в 18:47
так у вас и тренер наш воспитанник !)
Это ты серьезно? Учите матчасть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил SSPZ
сегодня в 18:39
Внимательнее надо быть вам!!! Вы написали комментарий мне лично, на который я вам дал ответ. Зайдите в конкурс прогнозов и посмотрите. Где вы увидели истерику, я высказал своё мнение по поводу вашего комментария, который был написан в мой адрес.
Вам я ответил высказав свою точку зрения по поводу правил, не предъявляя никому претензий. А в дальнейшем я беседовал с другим товарищем.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил SSPZ
сегодня в 18:34
Внимательнее надо быть вам!!! Вы написали комментарий мне лично, на который я вам дал ответ. Зайдите в конкурс прогнозов и посмотрите. Где вы увидели истерику, я высказал своё мнение по поводу вашего комментария, который был написан в мой адрес.
Я отвечал на комментарий STVA 1 пройдя по ссылке. Можете проверить, посмотрев нашу переписку . На ваш коммент я не отвечал и ваши претензии ко мне необоснованны.
SSPZ
SSPZ ответил Leha-ha50
сегодня в 18:29
Внимательнее надо быть вам!!! Вы написали комментарий мне лично, на который я вам дал ответ. Зайдите в конкурс прогнозов и посмотрите. Где вы увидели истерику, я высказал своё мнение по поводу вашего комментария, который был написан в мой адрес.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:51
думаю радимов) хотя невским виднее
ildar_3871
ildar_3871 ответил Судья Иванов
сегодня в 17:39
Это ты к чему сказал, чтобы напомнить, что рубин еще не в пердиве?
так у вас и тренер наш воспитанник !)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:34
Таким образом история зенита начинается с 2000 года.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:34
Интересное кино)...мне значит желтую карточку за флуд, а Ildar_3871, который пообещал меня убить вообще ничего..это как?...
Lazurny
Lazurny
сегодня в 17:31
Все парни достойные и уважаемые.
Судья Иванов
Судья Иванов ответил ildar_3871
сегодня в 17:28
В зените нет питерских ребят , все приезжие !
Это ты к чему сказал, чтобы напомнить, что рубин еще не в пердиве?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:26
В зените нет питерских ребят , все приезжие !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:24
Достойные ребята!!!
Alvish
Alvish
сегодня в 17:23
Нормальная сборная, глушаковых нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:22
Наверное Саня Анюков лучший
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100