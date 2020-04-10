«Зенит» составил символическую сборную из капитанов клуба

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сегодня, 17:20

«Зенит» в официальном твиттере опубликовал символическую сборную из игроков с наибольшим числом матчей за клуб в статусе капитана.

Рекордсменом по матчам в роли капитана петербургского клуба является защитник — 134 игры. Также в линии обороны расположись: (54 игры), (72) и (56).

Место в воротах у (44 игры).

Полузащитники: (86), (54), Мигель Данни (85), (116) и Александр Спивак (37).

В линии нападения — нападающий Владимир Кулик (75).

#КомандаДня: сборная зенитовцев по количеству матчей в статусе капитана 💙🔝 pic.twitter.com/4sHtgHAv6H — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 10, 2020

Тем временем «Зенит» запустил бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.