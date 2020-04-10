«Зенит» составил символическую сборную из капитанов клуба

«Зенит» в официальном твиттере опубликовал символическую сборную из игроков с наибольшим числом матчей за клуб в статусе капитана.
Рекордсменом по матчам в роли капитана петербургского клуба является защитник Александр Анюков — 134 игры. Также в линии обороны расположись: Доменико Кришито (54 игры), Юрий Вернидуб (72) и Бранислав Иванович (56).
Место в воротах у Вячеслава Малафеева (44 игры).
Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Мигель Данни (85), Владислав Радимов (116) и Александр Спивак (37).
В линии нападения — нападающий Владимир Кулик (75).
Тем временем «Зенит» запустил бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.