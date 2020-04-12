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«Зенит» в честь Дня космонавтики составил сборную из Юриев

сегодня, 11:42

Пресс-служба «Зенита» в честь Дня космонавтики и первого человека, совершившего полёт в космос, — Юрия Гагарина, представила символическую сборную клуба из футболистов с именем Юрий.

Голкипер: Юрий Лодыгин.

Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарёв, Юрий Мамонтьев.

Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьёв.

Также недавно «Зенит» составил символическую сборную из капитанов клуба.

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ildar_3871
ildar_3871 ответил armeec_
сегодня в 13:07
особенно ржака над Сутормином в твоём списке )))) сколько он дней по тренировался то у Вас?))
Так у кого вы купили Сутормина ?
ildar_3871
ildar_3871 ответил armeec_
сегодня в 13:06
а че так мало фамилий написал?)) Давай всех, кто играл в Рубине представь как своих доморощенных Казанской школы))
Так они у нас научились играть в футбол , значит наши воспитанники ! Тот же Бухаров в сборную вызывался в Рубине , а вы убили его как футболиста !
armeec_
armeec_ ответил ildar_3871
сегодня в 13:06
А кто вам привозит футбол , Бухаров , Рондон ,Ансалди , Оздоев , Кузяев , Семак , Сутормин , Азмун ? Все эти футболисты из Казани , это наша школа , без нас нет у вас футбола !
особенно ржака над Сутормином в твоём списке )))) сколько он дней по тренировался то у Вас?))
armeec_
armeec_ ответил ildar_3871
сегодня в 13:04
А кто вам привозит футбол , Бухаров , Рондон ,Ансалди , Оздоев , Кузяев , Семак , Сутормин , Азмун ? Все эти футболисты из Казани , это наша школа , без нас нет у вас футбола !
а че так мало фамилий написал?)) Давай всех, кто играл в Рубине представь как своих доморощенных Казанской школы))
ildar_3871
ildar_3871 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:01, ред.
В Питере нет производства?) Ну-ну Ровно так же, как и в Казани нет футбола... Хотя это больше похоже на правду
А кто вам привозит футбол , Бухаров , Рондон ,Ансалди , Оздоев , Кузяев , Семак , Сутормин , Азмун ?
Все эти футболисты из Казани , это наша школа , без нас нет у вас футбола !
aastik
aastik ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 12:56
В Питере нет производства?) Ну-ну Ровно так же, как и в Казани нет футбола... Хотя это больше похоже на правду
Не отвечай провокатору.
Climent
Climent
сегодня в 12:55
А кони составили фотоальбом ожидаемый полет лучших воспитанников в Реал. Это как полет в космос.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ildar_3871
сегодня в 12:54
Уважаемый модератор , когда это чупа-чупс стал ругательным словом ? )
В Питере нет производства?)
Ну-ну
Ровно так же, как и в Казани нет футбола...
Хотя это больше похоже на правду
Karabal
Karabal
сегодня в 12:43, ред.
ildar_3871
Сегодня 12:29
ответ пользователю VAN ARM (раскрыть)
По большому счету в Питере нет ничего своего , там нет производства , хотя есть завод чупа-чупсов , которое завозят из Испании , вот откуда питерцы заразились вирусом !)


Писать такое во время пандемии просто кощунство. Товарища нужно удалить навсегда.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:41, ред.
Уважаемый модератор , когда это чупа-чупс стал ругательным словом ? )
Comdiv
Comdiv ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:41
Общеизвестный факт.... Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита..... Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне....
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил VAN ARM
    сегодня в 12:29
    нет )))) одному питерскому))не всем)))
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 12:24
      Здорово придумали..респект...
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 12:24
      Во бомжей на самоизоляции глючит.))))
      makkie
      makkie ответил Jeck Denielse
      сегодня в 12:22
      Общеизвестный факт.... Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита..... Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне....
      Геннадий Орлов (или Ветров?), перелогиньтесь :)
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      сегодня в 12:21
      А из паредасов не составляли?
      VAN ARM
      VAN ARM ответил ildar_3871
      сегодня в 12:20
      Как оприходовали народный , газ всея России , сейчас голубое топливо принадлежит только Питеру !
      нет )))) одному питерскому))не всем)))
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил VAN ARM
      сегодня в 12:18
      и на мумиях находят этот знак)))
      Как оприходовали народный , газ всея России , сейчас голубое топливо принадлежит только Питеру !
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 12:16
      А вообще то интересно получилось.
      VAN ARM
      VAN ARM ответил ildar_3871
      сегодня в 12:14
      Печенеги всегда наступали с флагом Зенита !
      и на мумиях находят этот знак)))
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил Jeck Denielse
      сегодня в 12:13
      Общеизвестный факт.... Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита..... Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне....
      Печенеги всегда наступали с флагом Зенита !
      VAN ARM
      VAN ARM ответил Не спартак
      сегодня в 12:13
      Можно Игнашевича позвать тренером Чалова или отправить все-таки Чалова в Реал.
      лучше куда отправить куда хочет)) и игнаша своих забот хватает))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 12:12
      Общеизвестный факт....
      Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита.....
      Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне....
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил cska vperiod
      сегодня в 12:12
      Слава Богу, что сам Юрий Гагарин не имеет ничего общего с Зенитом.
      Печенеги и половцы , вот где надо искать корни Зенита !
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 12:07
      Слава Богу, что сам Юрий Гагарин не имеет ничего общего с Зенитом.
      ziborock
      ziborock ответил Adepta
      сегодня в 12:03
      Спартак к Дню Сельского хозяйства составит сборную из Пэдр.
      А Зенит из нэгр!)))
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 12:01
      Сборная из Юриев а на пасху из кого сборную составят.
      Не спартак
      Не спартак ответил VAN ARM
      сегодня в 11:59
      согласен))игнашевича нет поправить не кому)))
      Можно Игнашевича позвать тренером Чалова или отправить все-таки Чалова в Реал.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил aastik
      сегодня в 11:57
      Это сделали у коней, там целая роща чалова.
      Я ж пошутил, хотя про Чалова согласен полностью.
      VAN ARM
      VAN ARM ответил Brugzash
      сегодня в 11:57
      Правильно говоришь, чахлый уже даже не бегает, ему звезда в голову ударила с башни пиара.
      согласен))игнашевича нет поправить не кому)))
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