«Зенит» в честь Дня космонавтики составил сборную из Юриев

1586680951

сегодня, 11:42

Пресс-служба «Зенита» в честь Дня космонавтики и первого человека, совершившего полёт в космос, — Юрия Гагарина, представила символическую сборную клуба из футболистов с именем Юрий.

Голкипер: Юрий Лодыгин.

Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарёв, Юрий Мамонтьев.

Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьёв.

Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» 🪐🚀#ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 12, 2020

Также недавно «Зенит» составил символическую сборную из капитанов клуба.