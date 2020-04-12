«Зенит» в честь Дня космонавтики составил сборную из Юриев

Пресс-служба «Зенита» в честь Дня космонавтики и первого человека, совершившего полёт в космос, — Юрия Гагарина, представила символическую сборную клуба из футболистов с именем Юрий.
Голкипер: Юрий Лодыгин.
Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарёв, Юрий Мамонтьев.
Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьёв.
Также недавно «Зенит» составил символическую сборную из капитанов клуба.
Все эти футболисты из Казани , это наша школа , без нас нет у вас футбола !
Все эти футболисты из Казани , это наша школа , без нас нет у вас футбола !
Ну-ну
Ровно так же, как и в Казани нет футбола...
Хотя это больше похоже на правду
Ну-ну
Ровно так же, как и в Казани нет футбола...
Хотя это больше похоже на правду
Сегодня 12:29
ответ пользователю VAN ARM (раскрыть)
По большому счету в Питере нет ничего своего , там нет производства , хотя есть завод чупа-чупсов , которое завозят из Испании , вот откуда питерцы заразились вирусом !)
Писать такое во время пандемии просто кощунство. Товарища нужно удалить навсегда.
Сегодня 12:29
ответ пользователю VAN ARM (раскрыть)
По большому счету в Питере нет ничего своего , там нет производства , хотя есть завод чупа-чупсов , которое завозят из Испании , вот откуда питерцы заразились вирусом !)
Писать такое во время пандемии просто кощунство. Товарища нужно удалить навсегда.
Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита.....
Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне....
Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита.....
Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне....