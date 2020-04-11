Символическая сборная ЦСКА всех времён

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сегодня, 12:47

Вспоминаем «армейских» легенд и чемпионов на «Соккер.ру».

Вратарь

Игорь Акинфеев (Россия)

За ЦСКА играет с пеленок. Древний московский вратарь, хотя половцев разбили западные соседи до его рождения, а с печенегами в одной армии Игорь города не жег, зато годами защищал русские березки. Акинфеев – большой голкипер, и противоречивость игрового пути для таких персон лишь штрих к портрету. Поставил рекорды по «сухарям» в РПЛ , по сыгранным матчам за ЦСКА – 629 поединков. Есть Кубок УЕФА , есть 6 чемпионств и российские кубки – целых 13 штук. Тридцать пятый номер через год отметит 35-летие, но может и должен играть дальше, если здоровье позволит, ведь 42.6 % сухарей и всего 0.88 гола за игру подсказывают – Акинфеев приносит «армейцам» пользу.

Альтернатива: Владимир Астаповский, Владимир Никаноров.

Защитники

Марио Фернандес (Бразилия/Россия)

Бразилец сыграл уже больше 250 матчей за клуб, и хотя до рекорда Рахимича далековато, остальным правым защитникам в истории ЦСКА тоже далеко по влиянию на команду до Фернандеса. Марио стал своим для московского клуба, обзавелся российским паспортом и помог сборной забраться в четвертьфинал чемпионата мира. Лучший правый латераль России последних лет радует в атаке и за последние годы подучился обороняться. Немножко жаль, что не попробовал себя в серьезном клубе из топ-5, зато нахватался трофеев в ЦСКА – 7 штук, в том числе трижды был чемпионом.

Альберт Шестернев (Россия)

Только три российских футболиста чаще попадали в список «33 лучших игроков чемпионата СССР » — Яшин, Нетто и Иванов. Легендарный защитник ЦСКА восемь раз был на своей позиции под первым номером, еще дважды – под вторым, и это за десять лет в футболе. Хорошо, что все-таки стал чемпионом страны – в 1970 году, и тогда же его назвали лучшим игроком. «Иван Грозный» также оставил заметный след в сборной, ведь сыграл 90 поединков, стал вторым призером Евро-64, выходил на поле с капитанской повязкой. Жаль лишь, что прожил всего 53 года, легко мог и сейчас смотреть игры ЦСКА и оценивать звезд нового времени.

Сергей Игнашевич (Россия)

Братья Березуцкие – легенды ЦСКА , но приходится выбирать одного, ведь в четыре центральных защитника не сыграть. Игнашевич обошел братьев не только по количеству матчей, но и по мастерству, чего уж там лукавить. Гуру длинного паса, человек, который в молодости хорошо вел борьбу и неплохо выбирал позицию, наигрался за «армейцев» вдоволь. Сергей, воспитанный в школе «Торпедо», не закрепившийся в «Спартаке» и ушедший из «Локомотива», нашел свой футбольный дом в ЦСКА . Пять чемпионств с «армейцами», всего 18 трофеев с Кубком УЕФА – есть что вспомнить.

Юрий Жирков (Россия)

Конечно же, в составе ЦСКА Юрий не играл левого защитника. В молодости был фланговым хавбеком, однако нельзя отрицать, что тамбовский вингер оставил яркий след в составе «армейцев». И хотя выступал за команду всего пять с половиной сезонов, попал на золотой отрезок – два чемпионства, четыре Кубка России, столько же побед в Суперкубке. Его команда доминировала. И Кубок УЕФА выиграли, что тоже важно. Конечно, в истории ЦСКА были прославленные левые беки, вроде Багрича – капитана шестидесятых, первого, кто сыграл 300 матчей за клуб. Но Жирков круче, один из лучших российских игроков в новейшей истории.

Альтернатива: Василий и Алексей Березуцкие, Дмитрий Багрич, Дмитрий Галямин, Владимир Капличный.

Полузащитники

Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина)

Шемберас, Алдонин и Вернблум тоже могли стукнуть обидчика плеймейкера или форварда ЦСКА так, чтобы судья не достал красную карточку, но плохой парень понял, с кем имеет дело. Но Элвер Рахимич – особый легионер в истории «армейцев». Речь о не самом сильном центральном хавбеке в истории клуба, но если команда «лейтенантов» отличалась пятеркой атаки, если ЦСКА в новейшей истории мог похвастаться флангами и хитрыми разноплановыми форвардами, то в период первых чемпионств 21 века козыряли умением драться. Элвер – символ той эпохи. У Рахимича 18 трофеев с ЦСКА и рекорд по матчам среди легионеров – 347 боев.

Сергей Семак (Россия)

У каждого отрезка в бурной жизни ЦСКА – свои герои, и для команды девяностых и начала нового века таковым стал Сергей Семак. Человек, который попадал в сборные сезона как форвард, хавбек и даже защитник, до отъезда в Париж успел провести 329 матчей за «армейцев», забил 84 мяча, шесть раз был в списках лучших игроков чемпионата, и хотя не нахватался трофеев в самый успешный период, стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок. Семак – легенда российского футбола, и в истории ЦСКА оставил свой след, его нельзя игнорировать.

Алан Дзагоев (Россия)

Включать или нет? Сейчас Дзагоев не тот, что был раньше. Но легендарный ли это для ЦСКА футболист? Конечно же. Пусть не реализовал в полной мере большой талант – не хватает здоровья и целеустремленности, не хватает дисциплины и уважения к соперникам, чтобы быть примером стабильности, но Дзагоев за годы в клубе успел сделать для «армейцев» больше, чем тот же герой момента Карвальо. Бразилец, конечно, сказочно выступил в лучшем сезоне, но у Алана в молодости тоже были чемпионские включения, и их больше.

Альтернатива: Дейвидас Шемберас, Владимир Поликарпов, Дмитрий Кузнецов, Евгений Алдонин, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Милош Красич, Даниэль Карвальо.

Нападающие

Всеволод Бобров (Россия)

Очень жаль, что не получается вместить в состав ни Гринина, ни Николаева, ни младшего Федотова – легенды ЦСКА без вопросов. Однако великий хоккеист Бобров был уникальным спортсменом. С невероятным количеством травм ног играл еще и в футбол, причем невероятно успешно. У Всеволода четыре чемпионства и голов больше, чем сыгранных матчей. Очевидно, что Владимиру Федотову его единственный титул достался большими усилиями, да и играл Всеволод за ЦСКА недолго, пока младший Сталин в свой клуб не позвал, но 80 голов в 79 матчах — как выступление Роналдо за «Интер». Яркие кометы заслуживают внимания, не только стабильные и работящие, как Владимир Федотов.

Вагнер Лав (Бразилия)

Точно нельзя игнорировать Вагнера Лава. Бразилец не был классическим наконечником, как помнят фанаты, заставшие весельчака в составе ЦСКА . Блудный сын Гинера возвращался, забил 124 гола, сыграв почти столько же матчей, как Алан Дзагоев. Лав трижды был чемпионом России, помог выиграть шесть кубков, четырежды праздновать успех в Суперкубке, ну и Кубок УЕФА без Вагнера вряд ли покорился бы, ведь был важен, даже когда сам не забивал. Прекрасный игрок, карнавальный.

Григорий Федотов (Россия)

Для связанных с российской лигой нападающих, забивших более 100 голов за карьеру, есть клуб имени Федотова, то есть болельщикам его представлять не нужно, пусть даже никогда не видели Григория Ивановича в деле, а помнят скорее его сына – Владимира Федотова. Его широкоплечий отец по прозвищу Сидор не заиграл в «Спартаке», но стал ярчайшим форвардом «команды лейтенантов». Один из лучших форвардов российского футбола, ведь Федотов-старший забил 161 гол в 196 матчах. Жаль лишь, что после одной из травм появилась боль, которую глушил древним и неработающим методом — алкоголем. На фоне плохой привычки Григорий ушел из жизни в 41, осложнения после гриппа – легкие не выдержали.

Альтернатива: Владимир Федотов, Валентин Николаев, Алексей Гринин, Владимир Демин, Сейду Думбия, Ивица Олич, Ахмед Муса.

Главный тренер

Борис Андреевич Аркадьев (Россия)

На тренеров ЦСКА сложно жаловаться. Садырин часто побеждал, выиграл «золотой дубль», хотя он точно не первый. Здесь мог быть Слуцкий – рекордсмен по количеству матчей, чемпион и обладатель Кубка России. Мог быть Газзаев, победивший в Кубке УЕФА , не только трижды в РФПЛ . Однако выберем тренера аристократичной породы, уроженца Петрограда Аркадьева, чью команду разогнали по приказу кровавых лилипутов после неудачной Олимпиады. Леонид Викторович и Валерий Георгиевич должны разделить свои успехи с Гинером, а их предшественник построил машину.

И хотя у «команды лейтенантов» Аркадьева были свои поклонники в верхах, но без прав заступников, речь о тактическом интеллектуале, который менял игру в футбол своими идеями. В древней схеме «дубль W» Аркадьев использовал ряд нововведений, изучал роли хавбеков, отчасти предсказывая то, что произойдет в 1966 году – переход англичан на «4-4-2». Бывший преподаватель фехтования из «Динамо» попал в ЦДКА , как тогда величали будущий ЦСКА , и пять раз был чемпионом именно с «лейтенантами», а Кубок СССР взял трижды.