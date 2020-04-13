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Карасёв: «Захотел реализоваться в судействе, увидев работу Коллины»

сегодня, 09:38

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв в своем Инстаграме поделился историей о том, как он влюбился в футбол.

Сейчас спорт на паузе. И поэтому многие вспоминают старые матчи. Хочу рассказать, как влюбился в футбол.

Первое яркое впечатление в детстве произвел чемпионат мира в Мексике 1986 года. Я его целиком не видел, но помню голы Марадоны в четвертьфинале с Англией. Особенно второй, когда он с центра поля всех обыграл и закатил в ворота. После него я загорелся, начал заниматься футболом.

В 1988 году уже осознанно смотрел чемпионат Европы. Тем более сборная СССР очень здорово играла. Победили англичан и голландцев в группе, Италию в полуфинале 2:0. В финале ван Бастен все испортил. Было обидно, но он сотворил супергол. После того турнира я уже твердо решил, что хочу быть в футболе.

А первое впечатление от судейства – финал Лиги чемпионов 1999 года. Когда «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Баварии». На матче работал Коллина. Я в том году судил третий дивизион (КФК), но, увидев этот финал ЛЧ, получил огромную мотивацию и захотел реализовать себя в судействе.

Недавно Карасёв показал, как поддерживает форму на карантине.

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Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 10:46
надо судить, а не подсуживать, засуживать, вот тогда и реализуешься.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:26
и ведь получилось))) по своему.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:23
Теперь понятно, почему Карасёв бреет голову.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:53
Хотел стать Коллиной, а попал в судейскую "малину"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:51
Ага, и причёску с него срисовал для пущей важности...
beefs
beefs
сегодня в 09:39
нужно очень хорошо постараться
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