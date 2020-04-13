Карасёв: «Захотел реализоваться в судействе, увидев работу Коллины»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв в своем Инстаграме поделился историей о том, как он влюбился в футбол.

Сейчас спорт на паузе. И поэтому многие вспоминают старые матчи. Хочу рассказать, как влюбился в футбол.

Первое яркое впечатление в детстве произвел чемпионат мира в Мексике 1986 года. Я его целиком не видел, но помню голы Марадоны в четвертьфинале с Англией. Особенно второй, когда он с центра поля всех обыграл и закатил в ворота. После него я загорелся, начал заниматься футболом.

В 1988 году уже осознанно смотрел чемпионат Европы. Тем более сборная СССР очень здорово играла. Победили англичан и голландцев в группе, Италию в полуфинале 2:0. В финале ван Бастен все испортил. Было обидно, но он сотворил супергол. После того турнира я уже твердо решил, что хочу быть в футболе.