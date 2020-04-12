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Заболотный: «Низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь»

вчера, 22:25

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поддержал врачей, которые борются с коронавирусом.

Хочу выразить слова поддержки людям, которые лечат и помогают больным коронавирусом. Узнав, какой объём работы врачи проделывают и как жертвуют отношениями с близкими людьми, не смог не написать этот пост… Пусть охват моей публикации не сильно большой, но тем самым моё уважение и низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь… Соблюдайте, пожалуйста, карантин и правила безопасности. Тем самым мы облегчим им работу, всем здоровья.

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:18
Здоровья всем!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:06
Полностью согласен
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Leha-ha50
вчера в 23:16
Медики сейчас на передовой. Рискуют больше всех. Всем здоровья.
это точно!здоровья им и терпения!
starche
starche
вчера в 22:41
Послушал , что сейчас нес Талалаев на Матче и он стал до невозможности противен.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:40
Медики сейчас на передовой. Рискуют больше всех.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:38
солидарен
mqj_b887va8d
mqj_b887va8d
вчера в 22:38
Медикам должно быть приятно.

PS: зенитовские всегда так говорят, создавая очередной фарм-клуб, который будет призван вылечить загибающуюся РПЛ.
Судья Иванов
Судья Иванов ответил shlomo
вчера в 22:37
Мы тоже благодарим всех
Мы это кто?
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:32
низкий поклон и благодарность
shlomo
shlomo
вчера в 22:27
Мы тоже благодарим всех
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