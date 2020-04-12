Заболотный: «Низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь»

Нападающий «Сочи» поддержал врачей, которые борются с коронавирусом.

Хочу выразить слова поддержки людям, которые лечат и помогают больным коронавирусом. Узнав, какой объём работы врачи проделывают и как жертвуют отношениями с близкими людьми, не смог не написать этот пост… Пусть охват моей публикации не сильно большой, но тем самым моё уважение и низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь… Соблюдайте, пожалуйста, карантин и правила безопасности. Тем самым мы облегчим им работу, всем здоровья.