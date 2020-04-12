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Талалаев: «Давайте перестанем считать чужие деньги»

вчера, 23:56

Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что не нужно критиковать футболистов, которые не хотят соглашаться на понижение зарплаты из-за коронавируса.

Давайте перестанем считать чужие деньги. Не нужно говорить о сумме контракта, чтобы говорить о том, что кто-то что-то набивает себе. Не должно быть осуждаемо, если кто-то защищает свои финансовые интересы. Здесь важна сама добрая воля и понимание ситуации от человека. Все, у кого есть возможность, должны делать посильный вклад. Кто-то сидит на чемодане? Это его жизненная позиция, принудительно не построишь мир, в котором будет все хорошо. Можно пристыдить этих людей, но не нужно выстраивать историю. Не понимаю ситуацию, когда люди примазываются к футболу, а потом поливают футболистов.

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Almazny
Almazny
сегодня в 00:10
Не хотят соглашаться, пусть ищут другую работу, и нечего считать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:01
с его вдруг?))) мы не деньги считаем а поступки оцениваем)))
beefs
beefs
вчера в 23:57
а у нас демократия
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