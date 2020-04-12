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Чалов: «Просыпаюсь часов в 12. Наконец-то можно выспаться»

сегодня, 20:52

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, чем занимается во время карантина.

День начинается с того, что просыпаюсь часов в 12. Наконец можно выспаться. Завтракаю, к 16 совсем просыпаюсь, потом начинаю тренироваться. Нам каждый день присылают программу, мы на видео записываем и отправляем. Я привёз из дома маленький мяч, стараюсь жонглировать, пока не разобью что-то. Пока разрешают.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:19
с таки подходом к делу никогда с него толка не будет
13ROS13
13ROS13
сегодня в 21:19
От чего же Чалов раньше не высыпался, ничего в голову не приходит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:13
делай хоть что нибудь горе ты наше))))))))))))
Karabal
Karabal
сегодня в 21:11
Ты и на поле неплохо спишь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:07
Когда утомиться успел - непонятно?!?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:00, ред.
Ахаха...чувствую веселенькое всех ждёт продолжение сезона. Если оно конечно будет.

Как сказал Слуцкий не понятно в каком состоянии будут игроки после такого длительного простоя.

И хоть крути велосипед а толку то.
beefs
beefs
сегодня в 20:53
одни о тренировках, а этот ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:52
Отрлстит мамон, потом худеть будет...
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