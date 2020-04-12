Чалов: «Просыпаюсь часов в 12. Наконец-то можно выспаться»

Нападающий ЦСКА рассказал, чем занимается во время карантина.

День начинается с того, что просыпаюсь часов в 12. Наконец можно выспаться. Завтракаю, к 16 совсем просыпаюсь, потом начинаю тренироваться. Нам каждый день присылают программу, мы на видео записываем и отправляем. Я привёз из дома маленький мяч, стараюсь жонглировать, пока не разобью что-то. Пока разрешают.