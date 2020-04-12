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Глушаков: «В „Локомотиве“ угнетало отсутствие титулов»

вчера, 22:57

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков вспомнил свой уход из клуба.

Капитанство? Был готов к этому, ведь долго играл за команду к тому моменту. Футболисты так решили. Тренером тогда, кажется, был Коусейру. Мы хорошо выступили, в Лиге Европы дома победили «Атлетик»… Наверное, из-за этого и остался в «Локомотиве» еще на год, а не перешел в «Спартак» тогда. 

Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов… И решил уходить. Как раз предложение имелось. Были посиделки в ресторане Комбаровых. С того момента они постоянно говорили Карпину: «Давай Глушака к нам». Потом я понимал, что идет какой-то диалог. Ну, я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда. Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке». Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство.

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Лиговский
Лиговский
сегодня в 00:14
Сейчас он столько титулов завоевал, что хоть музей открывай.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
В Ахмате обвешают ими)))
13ROS13
13ROS13 ответил makkie
вчера в 23:23
Ну в Спартаке Глушаков выиграл чемпионство и Суперкубок. А если бы не дурил и не сливал Карреру, мог бы еще трофеев захватить. Нет, надо было бучу устроить и развалить чемпионскую команду...
Каких трофеев например, если даже в Кубке стране Тосно одолеть не смогли?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:21
Сейчас в Ахмате отсутствие титулов не угнетает?
makkie
makkie
вчера в 23:19
Ну в Спартаке Глушаков выиграл чемпионство и Суперкубок.
А если бы не дурил и не сливал Карреру, мог бы еще трофеев захватить.
Нет, надо было бучу устроить и развалить чемпионскую команду...
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:15
В бестрофейном спартаке завоевал купленный титул в честь Дня рождения коррупционера.
VAN ARM
VAN ARM ответил beefs
вчера в 23:14
ностальгические воспоминания, пора писать мемуары
нельзя в бане шайками закидают)))
beefs
beefs
вчера в 23:07
ностальгические воспоминания, пора писать мемуары
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:01
теперь то точно титулы попрут)))))))))
ArtemonD
ArtemonD
вчера в 22:59
А в спартаке их было уйма.
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