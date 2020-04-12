Глушаков: «В „Локомотиве“ угнетало отсутствие титулов»

Бывший полузащитник «Локомотива» вспомнил свой уход из клуба.

Капитанство? Был готов к этому, ведь долго играл за команду к тому моменту. Футболисты так решили. Тренером тогда, кажется, был Коусейру. Мы хорошо выступили, в Лиге Европы дома победили «Атлетик»… Наверное, из-за этого и остался в «Локомотиве» еще на год, а не перешел в «Спартак» тогда.

Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов… И решил уходить. Как раз предложение имелось. Были посиделки в ресторане Комбаровых. С того момента они постоянно говорили Карпину: «Давай Глушака к нам». Потом я понимал, что идет какой-то диалог. Ну, я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда. Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке». Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство.