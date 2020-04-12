Глушаков — о Каррере: «До чемпионства всё было идеально»

Бывший полузащитник «Спартака» вспомнил совместную работу в московском клубе с итальянским тренером .

Аленичев набирал состав, штаб. Потом не заладилось с Лигой Европы, оставили Карреру. Он нам доверял, а мы доверились ему. Нормально работали. Команда, коллектив, результат — все это было. Отличные отношения, до чемпионства все было идеально. Мы были физически готовы, залетало все, фарт был на нашей стороне.

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось… Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены… Вся команда это видела. Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел.