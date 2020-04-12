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Глушаков — о Каррере: «До чемпионства всё было идеально»

вчера, 22:27

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вспомнил совместную работу в московском клубе с итальянским тренером Массимо Каррерой.

Аленичев набирал состав, штаб. Потом не заладилось с Лигой Европы, оставили Карреру. Он нам доверял, а мы доверились ему. Нормально работали. Команда, коллектив, результат — все это было. Отличные отношения, до чемпионства все было идеально. Мы были физически готовы, залетало все, фарт был на нашей стороне.

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось… Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены… Вся команда это видела. Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел. 

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Все комментарии
Cap700
Cap700
сегодня в 00:17
Чемпионства нужно выигрывать, а не получать в виде подарка.
Adepta
Adepta
вчера в 23:21
Глушаков потерял уважение не только среди свиней, а вообще везде.
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 23:20
твою ж.. вы еще Карпина вспомните и отношения с ним
Jake Sully
Jake Sully
вчера в 23:17, ред.
пичененство было на 50% купленное, остальное подарок Симоняну на юбилей... после пичененства поняли спартачи что дальше ничего не светит, ибо своими силами выиграть ничего не смогут, Грушаков начал бухать, Ананидзе ходить по чужим баням, Каррера замарал карьеру купленным пичененством, и понеслось короче...
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:59
Да хватит уже воротить это) Все пошли своими дорогами, у всех есть возможность исправить ошибки прошлого. Вот только Глушаков, как показал этот сезон, лишь деградирует.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:48
Ему кто-то верит?
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:47
Не позавидуешь Денису. Карьеру этого футболиста можно описать фразой: "С корабля на б@я"
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:41
глушак до сих пор играет в несознанку))) но он ведь навсегда ромбик)))это клеймо не вытравишь))
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 22:38
Каррера во всём виноват. Глушаков ангел. Что ещё мог сказать Глушаков.
Cap700
Cap700
вчера в 22:36
Купленные чемпионства никогда до добра не доводят.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Затем все пошло..7
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