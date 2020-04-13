Боярский: «„Зенит“ необходимо признать чемпионом, если сезон не доиграют»

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возможности возобновления нынешнего сезона РПЛ .

Испытываю ли я оптимизм по поводу возобновления чемпионата России летом? Нет, я в этом вопросе отнюдь не оптимист. Пик пандемии еще не наступил, он впереди. Думаю, что ситуация будет дальше только усугубляться. А что касается тренировок и их необходимости в данной ситуации, то настоящий спортсмен и настоящий артист, будь то балерун или писатель, все равно работает в индивидуальном порядке. Это может быть дома, в замкнутом пространстве. Но все равно терять форму никто не хочет. Тем более такого не захочет человек, посвятивший себя спорту.