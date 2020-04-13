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Боярский: «„Зенит“ необходимо признать чемпионом, если сезон не доиграют»

сегодня, 09:50

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возможности возобновления нынешнего сезона РПЛ.

Испытываю ли я оптимизм по поводу возобновления чемпионата России летом? Нет, я в этом вопросе отнюдь не оптимист. Пик пандемии еще не наступил, он впереди. Думаю, что ситуация будет дальше только усугубляться. А что касается тренировок и их необходимости в данной ситуации, то настоящий спортсмен и настоящий артист, будь то балерун или писатель, все равно работает в индивидуальном порядке. Это может быть дома, в замкнутом пространстве. Но все равно терять форму никто не хочет. Тем более такого не захочет человек, посвятивший себя спорту.

Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет чемпионом. Считаю, что признать «Зенит» чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня — «Зенит» и его игроки. Целиком и полностью согласен с оценкой президента УЕФА. Будет другое время — пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем «Зенит»?!

Недавно гендиректор «Зенита» рассказал, когда команда может возобновить тренировки.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответил ildar_3871
сегодня в 11:11
Без работников стадиона ?
Съязвил типа?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 11:00
Если чемпионат не будет доигран. Результаты должны быть обнулены. А новый сезон перейти на весна-осень.
ildar_3871
ildar_3871 ответил STVA 1
сегодня в 10:52
Лучше доиграть , чтобы не было разговоров!Даже без зрителей!
Без работников стадиона ?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:49
Лучше доиграть , чтобы не было разговоров!Даже без зрителей!
Храневец
Храневец
сегодня в 10:48
ДАТЬ ЗВАНИЯ ЧЕМПИОНА ,НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОСТРОЙКИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2 !!!!!!!!!
oFANATo
oFANATo ответил cska vperiod
сегодня в 10:47
Снова этот шляпник насосался и делает очередное умозаключение.
А потом будут обижаться что их называют империей зла.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 10:40, ред.
Д'Артаньян, а оно тебе нужно такое липовое чемпионство? Потом ведь засмеют.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:36, ред.
Боярский с Лещенко не встречался ? А жаль )
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:35
Боярский:"Ну дайте зениту кабинетное чемпионство."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:34, ред.
🌽!
ildar_3871
ildar_3871 ответил Конфедерат
сегодня в 10:33
Может сразу чемпионство вам подарить? :D
я же пишу обнулять , а не дарить кому то , вы привыкли когда вам дарят , ментовская натура !
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 10:33
Боярский, вроде уже не ребенок, как можно называть команду лучшей если сезон недоигран?
И на кону ещё 8 туров и 24 очка.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:31
Зачем бежать впереди паровоза? В конце мая уже можно будет о чем то думать. Но в любом случае доигрывать нужно. В крайнем случае без зрителей. Пусть не тот антураж, но сохранится спортивный принцип. Как всегда личное мнение.
Конфедерат
Конфедерат ответил ildar_3871
сегодня в 10:31
Надо обнулять чемпионат !
Может сразу чемпионство вам подарить? :D
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:31
Снова этот шляпник насосался и делает очередное умозаключение.
makkie
makkie
сегодня в 10:30
Странно что про Тосно ничего не сказал.
Или Боярский за Тосно уже не болеет?))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:29
Ахахаха....началась агитация

Если не доиграют чемпионат

Объявить зенит кабинетным чемпионом.
112910415
112910415
сегодня в 10:25
будем надеяться, что как-то доиграют
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:09
Кто такой боярский ?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:05
Надо обнулять чемпионат !
mortid
mortid
сегодня в 10:04
А может лучше обнулить весь чемпионат, сегодня же это модно у питерских ;)
shlomo
shlomo
сегодня в 09:51
Не думаю, что это правильно
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