Боярский: «„Зенит“ необходимо признать чемпионом, если сезон не доиграют»

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возможности возобновления нынешнего сезона РПЛ.
Испытываю ли я оптимизм по поводу возобновления чемпионата России летом? Нет, я в этом вопросе отнюдь не оптимист. Пик пандемии еще не наступил, он впереди. Думаю, что ситуация будет дальше только усугубляться. А что касается тренировок и их необходимости в данной ситуации, то настоящий спортсмен и настоящий артист, будь то балерун или писатель, все равно работает в индивидуальном порядке. Это может быть дома, в замкнутом пространстве. Но все равно терять форму никто не хочет. Тем более такого не захочет человек, посвятивший себя спорту.
Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет чемпионом. Считаю, что признать «Зенит» чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня — «Зенит» и его игроки. Целиком и полностью согласен с оценкой президента УЕФА. Будет другое время — пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем «Зенит»?!
Недавно гендиректор «Зенита» рассказал, когда команда может возобновить тренировки.
И на кону ещё 8 туров и 24 очка.
И на кону ещё 8 туров и 24 очка.
Или Боярский за Тосно уже не болеет?))))
Или Боярский за Тосно уже не болеет?))))
Если не доиграют чемпионат
Объявить зенит кабинетным чемпионом.
Если не доиграют чемпионат
Объявить зенит кабинетным чемпионом.