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Главный тренер «Уфы» рассказал, что не все легионеры клуба покинули страну

вчера, 23:07

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в Инстаграме рассказал, что не все легионеры клуба покинули Россию на период карантина.

Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве. Поговорили о работе во время паузы, о решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему.

Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку. Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолётом с другими игроками Премьер-Лиги. Все отдают себе отчёт, что, вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождём ещё немного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве. Поговорили о работе во время паузы, о тех решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему. Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку. Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолётом с другими игроками премьер-лиги. Все отдают себе отчёт, что вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождём ещё немного. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

Ранее главный тренер «Уфы» высоко отозвался об игровых и человеческих качествах 23-летнего полузащитника команды Даниила Фомина.

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вчера в 23:20
Как Федя Смолов почему-то не бегут домой, знают, что на Родине за это могут получить, а у нас внучка ельцина.
drug01
drug01
вчера в 23:15
Надо подождать чуть,но перерыв пойдет не на пользу......
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:12
сейчас ни кто не знает как лучше! каждый принял решение сам! всем здоровья!
beefs
beefs
вчера в 23:08
конечно уехали те кто успел
Youngberg
Youngberg
вчера в 23:08
ничего удивительного в этом нет
AgentART
AgentART
вчера в 23:08
Это довольно трудно обсуждать.
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