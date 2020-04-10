Слуцкий запретил игрокам «Рубина» называть друг друга «братьями»

Главный тренер «Рубина» рассказал, что ввел денежный штраф за использование игроками клуба слова «брат».

Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?»

Я понимаю, что, забрав слово «брат» у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона.