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Слуцкий запретил игрокам «Рубина» называть друг друга «братьями»

сегодня, 18:02

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ввел денежный штраф за использование игроками клуба слова «брат».

Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?»

Я понимаю, что, забрав слово «брат» у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона.

Ранее Слуцкий порассуждал об амбициях полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, который ранее работал под его руководством в ЦСКА.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 23:11
Голландия как то не так подействовала на Леню )
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 21:32
Что то Слуцкий тупить начал. Какое его дело когда кто то называет кого то братом. Это просто уважение.
112910415
112910415
сегодня в 20:43
такие запреты смотрятся глупо и подозрительно !
на очереди какой-нибудь "друг" и т.д
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Comdiv
сегодня в 20:20
Можно называть друг друга партнерами или пердивщиками.
Братья - Пердивщики - более подходящее обращение.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:18
Брат, братишка - чисто зоновский жаргон, на котором в Казани все бакланят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:51
Ему бы ребятишек в футбол научить играть да голы клепать. А он ху(фигнёй) занимается.
Как будто от этого польза будет, только озлобятся братья...
Сп62
Сп62
сегодня в 19:47
В 70е годы служил двухгодичником в СА. При регламентных работах солдаты обращались друг к другу по именам. Командир группы, майор даёт мне команду построить личный состав и устроил разгон, мол нет на службе не Васи, не Пети, а есть рядовой Петров, рядовой Сидоров. Прочитал о Слуцком и сразу вспомнил АРМИЮ.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:35
все верно, все эти братья - братишки - сестры на самом деле, не более.
свинина
свинина
сегодня в 19:30
Слуцкий этот гонит , как то не красиво, в такие то года.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 19:06
Еврей приравнял слово брат к мату что ли?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 19:04
сесты татары...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:59
Нормальное обращение в мужском коллективе, которое сплачивает, а не разъединяет. "Братан", "Брат", Братуха".
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:53
можно тогда просто - бро... прокатит или нет?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:45
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:35
Да как ни называй, а пердив корячится.
Caniggia
Caniggia ответил Mikki
сегодня в 18:35
Ну почему ещё секунд 5 не продлил про "75 черно.опую"?
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:34
Можно называть друг друга партнерами или пердивщиками.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:34
Наверное хрюща и принёс этот жаргон в Рубин.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:28
Если штрафовать то штрафовать за английские слова вплетённые в русский язык.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:25
Не брат пельмень им теперь)))Какая на фиг ему разница!Они от этого играют хуже?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:18
«Не брат ты мне...»
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:13
Прикольно , но справедливо!!!
Mikki
Mikki
сегодня в 18:12
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:05
брат нужно заслужить)) или быть березуцкими))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:04
Было одно культурное слово, теперь ни одного.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 18:04
дискриминация от Леонида Слуцкого)
beefs
beefs
сегодня в 18:03
можно только друзьями
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