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Евсеев о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными»

сегодня, 10:52

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев призвал жителей России серьезно относиться и следовать правилам карантина.

Уверен, что это сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять.

Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днем будет все больше людей.

В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают.

А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уверен, что это сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днём будет все больше людей. В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными! #спорт #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #футбол #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

Ранее главный тренер «Уфы» высказался на тему возможного завершения сезона РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:27
сейчас легкомыслие у нас, особенно в регионах
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:11
Всяко бывает .
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 11:44
Это им Америка отомстила.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 11:43
Л логика там ступили манагеры, значит сидите кинутые по норам. Куда деваться от мудрости эти костоломов - реально лучше гордиться страной из-за бугра гыгы
Footbolista
Footbolista ответил AgentART
сегодня в 11:34
Там, наверное, дураки живут.
Не дураки конечно...но на расслабоне были до 13 марта...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:25
прям спец по вирусам и народам)))
AgentART
AgentART
сегодня в 11:22
Там, наверное, дураки живут.
Carradona
Carradona
сегодня в 11:17
"Х.. Вам!" (С) ))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:59
Шенген сделал свое черное дело. Вирус разлетелся молниеносно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:54
Хватит бухать!
drug01
drug01
сегодня в 10:53
надо учесть это
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