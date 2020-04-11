Евсеев о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными»

Наставник «Уфы» призвал жителей России серьезно относиться и следовать правилам карантина.

Уверен, что это сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять.

Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днем будет все больше людей.

В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают.

А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!