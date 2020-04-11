Евсеев о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными»

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев призвал жителей России серьезно относиться и следовать правилам карантина.
Уверен, что это сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять.
Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днем будет все больше людей.
В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают.
А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!
Ранее главный тренер «Уфы» высказался на тему возможного завершения сезона РПЛ.