Федотов — о «Сочи»: «Очень интересно поработать в таких непростых условиях»

Главный тренер «Сочи» рассказал о том, какие цели ставит команда в сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Это интересный и амбициозный проект, где нужно проявить все свои лучшие качества. Было предложено развиваться, но, естественно, сначала нужно остаться в РПЛ .

Нужно сказать, что здесь не все зависит от нас. Нужно оглядываться на результаты наших конкурентов. Очень интересно поработать в таких непростых условиях. Это вызов. Руководством были даны гарантии, что мы все вместе сделаем этот шаг вперед.