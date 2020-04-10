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Федотов — о «Сочи»: «Очень интересно поработать в таких непростых условиях»

вчера, 23:09

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, какие цели ставит команда в сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Это интересный и амбициозный проект, где нужно проявить все свои лучшие качества. Было предложено развиваться, но, естественно, сначала нужно остаться в РПЛ.

Нужно сказать, что здесь не все зависит от нас. Нужно оглядываться на результаты наших конкурентов. Очень интересно поработать в таких непростых условиях. Это вызов. Руководством были даны гарантии, что мы все вместе сделаем этот шаг вперед.

 Ранее стало известно, что Федотов пошёл на сокращение зарплаты.

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
сегодня в 00:33
Удачи Сочи!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:50
набирайся опыта! успехов! играйте достойно! побед не желаю кроме как над зенитом)))
drug01
drug01
вчера в 23:12
Желаем удачи! Держитесь Кокорин поможет!
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