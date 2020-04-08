Черевченко: «Как любил „Локомотив“, родную команду, так и люблю»

Наставник тульского «Арсенала» в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о своем уходе с поста главного тренера «Локомотива» в 2016 году.

Я же не сразу после игры против «Томи» ушел. Всё взвесил. Это было осознанно. Результат последнего матча — 2:2 — не имел к этому никакого отношения. В предыдущем туре мы сыграли 0:0 с «Зенитом» в Петербурге, так что команда была готова и дальше играла на хорошем уровне. Но я не жалею об этом. Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно всё всплывает. Поэтому я спокойно отнесся. Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил «Локомотив», родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья.