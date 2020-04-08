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Черевченко: «Как любил „Локомотив“, родную команду, так и люблю»

вчера, 23:48

Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о своем уходе с поста главного тренера «Локомотива» в 2016 году.

Я же не сразу после игры против «Томи» ушел. Всё взвесил. Это было осознанно. Результат последнего матча — 2:2 — не имел к этому никакого отношения. В предыдущем туре мы сыграли 0:0 с «Зенитом» в Петербурге, так что команда была готова и дальше играла на хорошем уровне. Но я не жалею об этом. Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно всё всплывает. Поэтому я спокойно отнесся. Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил «Локомотив», родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья.   

Отметим, что ранее Черевченко высказался по вопросу возобновления нынешнего розыгрыша РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 01:42
ностальгия
Youngberg
Youngberg ответил Leha-ha50
сегодня в 01:30
Это я уже читал.
Я тоже)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:11, ред.
Было
Comdiv
Comdiv
сегодня в 00:04
Тогда всё понятно.
drug01
drug01
вчера в 23:49
молодец
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:49
Это я уже читал.
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