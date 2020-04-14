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Евсеев: «Люблю готовить мужскую еду»

сегодня, 10:22

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Инстаграме рассказал о своих кулинарных предпочтениях. 

Считается, что лучшие повара мужчины. Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины. И кормили замечательно!

Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще, в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало. Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям.

Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьезном ресторане, если бы захотела.

Сам я мастерство показываю редко. Но метко. На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более что в городе большой выбор ресторанов.

Ранее Евсеев высказался на тему возможного завершения сезона РПЛ.

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ArtemBzdn
ArtemBzdn ответ пользователю Youngberg (раскрыть)
сегодня в 11:25
Они еще и посуду умудряются лучше вымыть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:33
Как бы тоже профессия, пригодится.
beefs
beefs
сегодня в 10:29
сейчас как раз время показать свои кулинарные способности
Знатог
Знатог
сегодня в 10:26
Че творится, один в парках бегает, другой по ресторанам ходит. Где изоляция? Вот оказывается почему в Уфе растёт количество заражённых.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:22
Мужчины всегда отлично готовят
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