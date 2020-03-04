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Президент «Урала» раскритиковал поле в Ярославле

04 марта 2020, 13:12
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал04.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что на стадионе «Шинник» в Ярославле газон находится в очень плохом состоянии.

Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.

Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе — это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля.

Сегодня «Урал» на выезде сыграет с «Шинником» в 1/4 финала Кубка России.

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мангo
мангo
04 марта в 19:50
Он прав на самомо деле.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 16:22
Чего накинулись на мужика??? Ну раскритиковал поле, все верно, но играть то он не отказался.
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Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился переносом матча ¼ финала Олимп-Кубка России против «Шинника» из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.

— Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! — сказал Иванов. — Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал»!
О новой дате проведения матча будет сообщено позднее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 16:05
Наябедничал...
Но был за расширение лиги...
beefs
beefs
04 марта в 15:55
А что три дня назад не видно было?
Vave666
Vave666
04 марта в 15:05
О чём речь вообще?! Мы играли в первенстве Петербурга с Московской Заставой, лил дождь и игроки передвигались по островкам сухим! Вратарь стоял на воротах в луже, а тут премиум поле считай!
nikoladolgov
nikoladolgov
04 марта в 14:48
Урал испугался ...
kolpankolpan
kolpankolpan
04 марта в 14:18
У тех и у тех танцоры с квадратными яйцами. Так что поле можно считать будет ни при чем.
Caniggia
Caniggia
04 марта в 14:13
Российские весенние огороды!
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 14:11
На таком поле играть нельзя.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 марта в 14:08
Не играйте...
LOpp
LOpp
04 марта в 14:05
на плохом газоне у Шинника больше шансов на победу.
Ваш кэп.
ДСА
ДСА
04 марта в 13:36
Рано еще соломку стелить.
За адекватность
За адекватность
04 марта в 13:18
"Да мы хоть сейчас хотели бы увеличить число команд! Мы пока просто выступили за расширение." Не Ваши слова?
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