Президент «Урала» раскритиковал поле в Ярославле

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что на стадионе «Шинник» в Ярославле газон находится в очень плохом состоянии.

Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.

Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе — это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля.