Президент «Урала» раскритиковал поле в Ярославле

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что на стадионе «Шинник» в Ярославле газон находится в очень плохом состоянии.
Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.
Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе — это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля.
Сегодня «Урал» на выезде сыграет с «Шинником» в 1/4 финала Кубка России.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился переносом матча ¼ финала Олимп-Кубка России против «Шинника» из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.
— Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! — сказал Иванов. — Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал»!
О новой дате проведения матча будет сообщено позднее.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился переносом матча ¼ финала Олимп-Кубка России против «Шинника» из-за состояния газона на стадионе в Ярославле.
— Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! — сказал Иванов. — Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал»!
О новой дате проведения матча будет сообщено позднее.
Но был за расширение лиги...
Но был за расширение лиги...
Ваш кэп.
Ваш кэп.