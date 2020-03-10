Новая арена «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев в эфире канала «Россия 24» заявил, что новая арена клуба сохранит в названии имя легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова.

Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро. Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.

Название сохранится или будет продано? Не вижу противоречий, имя Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться.