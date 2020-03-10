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Новая арена «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

сегодня, 09:13

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев в эфире канала «Россия 24» заявил, что новая арена клуба сохранит в названии имя легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова.

Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро. Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.

Название сохранится или будет продано? Не вижу противоречий, имя Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться.

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 10:41
Это хорошо .
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:34
Без вариантов.
beefs
beefs
сегодня в 09:51
традиции вечны...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:49
Так будет справедливее.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:19
Это будет уже другая арена.
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