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Генеральный директор «Зенита» исключил вариант продажи Дзюбы

сегодня, 18:27

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев дал комментарии относительно информации о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в римский «Лацио».

Такая информация не соответствует действительности.

Есть ли вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:16
Брулин
Сегодня 18:47
Кому он нужен за пределами РосГосУжаса? А у нас он и так в мешке. Никто не перекупит, можно не волноваться ).


У вас, это у кого, у поклонников львова?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:13
Судя по статистике Дзюба в зените очень эффективен. Мало кто из нападащих в России может похвастать такими статистическими выкладками. Хоть мы все и прикалываемся, что он бревно, но он очень полезное бревно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:01
да ему Тёмы нашему и на Родине не плохо.
Его имя из каждого утюга слышно..
Брулин
Брулин
сегодня в 18:47
Кому он нужен за пределами РосГосУжаса? А у нас он и так в мешке. Никто не перекупит, можно не волноваться )
beefs
beefs
сегодня в 18:46
сомневаюсь чтобы за Дзюбой выстроилась очередь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:41
Прощай Англия, прощай последняя мечта!!!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:40
Огласите список куда именно. ....есть Комличенко,есть Соболев,так что сборной тоже не нужно.
kastites
kastites
сегодня в 18:40
Продайте его Манчини )))))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:39
не пушкин конечно))) но для невских это их всё))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 18:36
Дзюба доирает свой контракт в Зените до конца, а по по окончании его - будет препарирован и передан в городскую Кунсткамеру.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:36
дзюба сам не пойдёт,столько ему никто платить не будет
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:30
Не продается!
Izmar
Izmar
сегодня в 18:29
Дзюба самим пригодится.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:28
Дзюба второй раз не продаётся)
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:28
Тут уж ничего и не скажешь.
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