Генеральный директор «Зенита» исключил вариант продажи Дзюбы

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев дал комментарии относительно информации о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в римский «Лацио».
Такая информация не соответствует действительности.
Есть ли вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет.
Сегодня 18:47
Кому он нужен за пределами РосГосУжаса? А у нас он и так в мешке. Никто не перекупит, можно не волноваться ).
У вас, это у кого, у поклонников львова?
Сегодня 18:47
Кому он нужен за пределами РосГосУжаса? А у нас он и так в мешке. Никто не перекупит, можно не волноваться ).
У вас, это у кого, у поклонников львова?
Его имя из каждого утюга слышно..
Его имя из каждого утюга слышно..