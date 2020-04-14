Генеральный директор «Зенита» исключил вариант продажи Дзюбы

Веллитон vs Акинфеев. История громкого скандала «Соккер.ру» напоминает об избирательности человеческой памяти. Далеко не все

«Спартак» или ЦСКА? Выбор очевиден! Сегодня на «Соккер.ру» могли обсуждать главное дерби страны, но и без футбола

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