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Поль Погба: «Фергюсон разбил мне сердце»

сегодня, 14:47

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что стало последней каплей перед его уходом из клуба в 2012 году.

Дело было в недостатке доверия между мной и Алексом Фергюсоном. Матч против «Блэкберна» стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного полузащитника, в центре поля играли Пак Чжи Сун и Рафаэл, а я остался на скамейке запасных. Мы проиграли. Фергюсон сказал мне разминаться, я думал, что выйду, но этого так и не случилось. Это разбило мне сердце. Потом я сказал Патрису Эвра, что уйду, но это было тяжело. Я перешёл в «Ювентус», не имея гарантированного места в стартовом составе. Я хотел доказать, что готов играть в основе.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:22
Погба не выпускал Фергюсон на поле.Не чего ему там делать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:04
снова куда то собрался доказывать?))
beefs
beefs
сегодня в 14:56
что еще будет
drug01
drug01
сегодня в 14:49
как это было
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