Поль Погба: «Фергюсон разбил мне сердце»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что стало последней каплей перед его уходом из клуба в 2012 году.

Дело было в недостатке доверия между мной и Алексом Фергюсоном. Матч против «Блэкберна» стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного полузащитника, в центре поля играли Пак Чжи Сун и Рафаэл, а я остался на скамейке запасных. Мы проиграли. Фергюсон сказал мне разминаться, я думал, что выйду, но этого так и не случилось. Это разбило мне сердце. Потом я сказал Патрису Эвра, что уйду, но это было тяжело. Я перешёл в «Ювентус», не имея гарантированного места в стартовом составе. Я хотел доказать, что готов играть в основе.