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Бруну Фернандеш: «Хотел бы играть вместе со Скоулзом и Кином»

сегодня, 14:28

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что хотел бы играть вместе с легендами МЮ Полом Скоулзом и Роем Кином.

Я хотел бы играть с ними обоими, потому что мне нужно, чтобы парень позади меня руководим всеми и отбирал мячи, как это делает Рой Кин, и имел технику, чтобы отдавать пасы вперед.

Если вы посмотрите на Роя Кина, он тот игрок, который нужен всем командам. Команды играют по-разному, но подойдет любому клубу. Неважно, если вы играете во контроль мяча, на контратаках, вам все равно нужен такой игрок. Я думаю, что Рой Кин — отличный игрок, и он мог бы отлично страховать меня позади.

Играть рядом со Скоулзом было бы фантастически. Потому что и я, и Скоулз можем пойти в атаку. Мы хотим забивать, мы хотим быть в этой части поля. И нам понадобится Рой Кин за нашими спинами, чтобы он мог подстраховать нас.

Ранее Бруну Фернандеш заявил, что пришел в «Манчестер Юнайтед», чтобы выигрывать трофеи.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:37
приобщится к легенде хотят многие)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:32
С ними МЮ был на коне)))
beefs
beefs
сегодня в 14:29
Не все желания выполнимы
SSPZ
SSPZ
сегодня в 14:28
хорошее желание у него
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