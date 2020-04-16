Бруну Фернандеш: «Хотел бы играть вместе со Скоулзом и Кином»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что хотел бы играть вместе с легендами МЮ и Роем Кином.

Я хотел бы играть с ними обоими, потому что мне нужно, чтобы парень позади меня руководим всеми и отбирал мячи, как это делает Рой Кин, и имел технику, чтобы отдавать пасы вперед.

Если вы посмотрите на Роя Кина, он тот игрок, который нужен всем командам. Команды играют по-разному, но подойдет любому клубу. Неважно, если вы играете во контроль мяча, на контратаках, вам все равно нужен такой игрок. Я думаю, что Рой Кин — отличный игрок, и он мог бы отлично страховать меня позади.

Играть рядом со Скоулзом было бы фантастически. Потому что и я, и Скоулз можем пойти в атаку. Мы хотим забивать, мы хотим быть в этой части поля. И нам понадобится Рой Кин за нашими спинами, чтобы он мог подстраховать нас.