Марш: «У Холанда есть потенциал, чтобы быть одним из лучших в мире»

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сегодня, 13:18

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» в общении с ESPN FC высказался о форварде дортмундской «Боруссии» . Последний играл под руководством Марша в «Зальцбурге».

Его физические качества, его мощь, его скорость, а он может разогнаться до максимальной скорости чуть ли не за один шаг, его антропометрические данные – всё это, по моему мнению, делает его игроком топ-уровня. У него есть потенциал, чтобы быть одним из лучших футболистов мира.