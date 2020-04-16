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Марш: «У Холанда есть потенциал, чтобы быть одним из лучших в мире»

сегодня, 13:18

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесс Марш в общении с ESPN FC высказался о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. Последний играл под руководством Марша в «Зальцбурге».

Его физические качества, его мощь, его скорость, а он может разогнаться до максимальной скорости чуть ли не за один шаг, его антропометрические данные – всё это, по моему мнению, делает его игроком топ-уровня. У него есть потенциал, чтобы быть одним из лучших футболистов мира.

Отметим, что в приобретении Холанда заинтересованы несколько топ-клубов Европы. В частности, сообщается, что на трансфер форварда нацелились «Ювентус» и «Реал». Кроме того, стало известно, что МЮ намерен подписать Холанда по окончании нынешнего сезона.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:48
Пусть ему повезет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:48
посмотрим на сколько его хватит))удачи парню! и без травм!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:27
Так говорят р всез молодых пока искорка есть в глазах.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:21
Главное не похерить это!
beefs
beefs
сегодня в 13:19
нужно только развивать
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 13:18
сто процентов есть
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