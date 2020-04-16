Марш: «У Холанда есть потенциал, чтобы быть одним из лучших в мире»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесс Марш в общении с ESPN FC высказался о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. Последний играл под руководством Марша в «Зальцбурге».
Его физические качества, его мощь, его скорость, а он может разогнаться до максимальной скорости чуть ли не за один шаг, его антропометрические данные – всё это, по моему мнению, делает его игроком топ-уровня. У него есть потенциал, чтобы быть одним из лучших футболистов мира.
Отметим, что в приобретении Холанда заинтересованы несколько топ-клубов Европы. В частности, сообщается, что на трансфер форварда нацелились «Ювентус» и «Реал». Кроме того, стало известно, что МЮ намерен подписать Холанда по окончании нынешнего сезона.