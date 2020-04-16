Зико: «Многие игроки ЦСКА были против Щенникова в составе»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал о том, как он заигрывал в основной состав защитника .

Не понимаю, почему Жиркова до сих пор периодически ставят левым защитником. Увы, такое тяжело понять. Другой бы с его уровнем уже сказал: «Вот моя позиция на поле, и точка!» Помню, он был счастлив играть впереди. Я вместо него поставил на левый фланг обороны 17-летнего парня. Не помню имени, но у него был 42-й номер (Щенников. — Прим.). Даже в ЦСКА многие были против, но это сработало. Он превратился в игрока сборной России и стал абсолютно основным в клубе.

Почему многие были против? Иногда люди, не понимающие футбол, хотят вмешаться и навредить.