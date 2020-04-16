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Зико: «Многие игроки ЦСКА были против Щенникова в составе»

сегодня, 18:32

Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал о том, как он заигрывал в основной состав защитника Георгия Щенникова.

Не понимаю, почему Жиркова до сих пор периодически ставят левым защитником. Увы, такое тяжело понять. Другой бы с его уровнем уже сказал: «Вот моя позиция на поле, и точка!» Помню, он был счастлив играть впереди. Я вместо него поставил на левый фланг обороны 17-летнего парня. Не помню имени, но у него был 42-й номер (Щенников. — Прим.). Даже в ЦСКА многие были против, но это сработало. Он превратился в игрока сборной России и стал абсолютно основным в клубе.

Почему многие были против? Иногда люди, не понимающие футбол, хотят вмешаться и навредить.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:05
Сколько людей, столько мнений....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:04
А с какой стати Зико заговорил про Жору.? По моему все таки Осмар Ферейра был куплен на левый фланг полузащиты и его вытеснил не Жора, а Юра Жирков. Не так ди.?
oFANATo
oFANATo ответ AgentART (раскрыть)
сегодня в 20:01
Смешно слушать бомжей после Минского Динамо, Вильярреала, Лейпцига.))))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:51
Я имел ввиду более поздний период, когда Жорика стали ставить в защиту. По поводу Газзаева , то прекрасно помню все. На левый фланг был куплен Феррейра, Жорик смог вытеснить его из основы, в итоге парню пришлось уйти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AgentART (раскрыть)
сегодня в 19:49
А не лучше ли вспомнить триумф Зенита с Насионалем (16 место в Португалии), ХИК ом (7 место в Финляндии), да и последний триумф с Бенфикой наверняка помнишь. А ты отвлекаешься на какие то пустяки. Вспоминай то, что тебе ближе и дороже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:45
Молодой, у меня к тебе вопрос. Ты помнишь, кто из тренеров и когда начал ставить Жору в основу? Это был Газзаев. Он вводил почти одновременно и Жору и Алана. Алан постарше Жоры на один год. Это был 2008 г. Алан не был еще твердым основным. А Жоре было 17 лет. Он с 91 года. Так что маленько путает Зико. Он может быть и слышал о том, что в молодежке ЦСКА есть парнишка, у которого папа известный легкоатлет. Но никакого отношения к вводу Жоры в основу он точно не имеет. Поверь мне старику, у меня с памятью получше, чем у Зико. Там был у Гинера период короткий, когда он тренеров тасовал, но потом снова вернулся к Газзаеву. Так что еслди у тебя есть вопросы, ко мне обращайся. Все расскажу.
vinyardrip
vinyardrip ответ AgentART (раскрыть)
сегодня в 19:29
А срань тут как тут. типа вас спрашивали. норм болелы сорки.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:26
У каждого свое мнение.
AgentART
AgentART
сегодня в 19:00
В цска всегда так, а потом Лудогорцам и Ференцварошам проигрывают.
beefs
beefs
сегодня в 18:59
тренеру всегда виднее
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:57
Ну тренер же не враг себе!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:53
Честно говоря , меня это тоже напрягало, да и многие спецы были такого же мнения. Но решение принимает тренер и значит так было необходимо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:48
Жора просто надежный игрок и иногда лучше поставить такого , чем звезду не хотящую отрабатывать в отборе)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:37
угадал))) а юра он везде хорош))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:34
Жора никогда звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен и полезен для команды.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 18:32
у каждого своё мнение
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