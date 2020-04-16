Давид Луис: «Мечтал работать с Пепом. Моя мечта сбылась другим способом»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис рассказал, что мечтает играть под руководством Хосепа Гвардиолы. Но работа с Микелем Артетой для него приравнивается к исполнению этой мечты.
Я благодарен, потому что я осуществил еще одну мечту. Не конкретным, а другим способом. У меня всегда была мечта работать с Гвардиолой.
Я не мог работать с ним, но у меня есть возможность работать с человеком, который вырос и учился, и победил с ним, у которого те же идеи. Так что, в некотором смысле, моя мечта сбылась.
Ранее появились новости о том, что «Арсенал» хочет продлить контракт с Давидом Луисом.