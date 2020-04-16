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Алдервейрелд: «Игрокам могут заплатить зимой, если не получается сейчас»

сегодня, 17:08

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд поделился мыслями о понижении зарплат игроков и возобновлении сезона.

Могу вам сказать, что эта ситуация не очень хорошая для нас. Если вы не можете заплатить сейчас, то это можно сделать в декабре или январе. У игроков есть право говорить. Но сейчас мы должны просто делать то, что говорят нам.

Мы покажем нашу лучшую игру, когда футбол вернется. Мой подход звучит так: раз уж мы должны, то тогда просто сделаем это.

Не так давно Тоби закупил планшеты и передал их в больницы и дома престарелых.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:14
Зажравшиеся можно вообще не платить.
VAN ARM
VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:07
да)если хотеть то можно)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:20
МРОТ.
drug01
drug01
сегодня в 17:18
главное сейчас скорей выйти на поле......!!!!!
beefs
beefs
сегодня в 17:08
надежда умирает последней
shlomo
shlomo
сегодня в 17:08
Договориться можно всегда
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