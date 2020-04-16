Алдервейрелд: «Игрокам могут заплатить зимой, если не получается сейчас»

Защитник «Тоттенхэма» поделился мыслями о понижении зарплат игроков и возобновлении сезона.

Могу вам сказать, что эта ситуация не очень хорошая для нас. Если вы не можете заплатить сейчас, то это можно сделать в декабре или январе. У игроков есть право говорить. Но сейчас мы должны просто делать то, что говорят нам.

Мы покажем нашу лучшую игру, когда футбол вернется. Мой подход звучит так: раз уж мы должны, то тогда просто сделаем это.