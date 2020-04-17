Эдегор убеждает Холанда перейти в «Реал»

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сегодня, 10:39

«Реал» продолжает претендовать на трансфер форварда дортмундской «Боруссии» . При этом руководство «сливочных» заручилось поддержкой полузащитника . Хавбек убеждает Холанда, являющегося его партнером по сборной Норвегии, перейти в «Реал», сообщает источник со ссылкой на AS.

Отметим, что контракт Эдегора принадлежит мадридскому «Реалу», но при этом сам игрок выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «сливочные» сделали Холанда одной из своих главных целей на трансферном рынке.