ГлавнаяНовости

Эдегор убеждает Холанда перейти в «Реал»

сегодня, 10:39

«Реал» продолжает претендовать на трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. При этом руководство «сливочных» заручилось поддержкой полузащитника Мартина Эдегора. Хавбек убеждает Холанда, являющегося его партнером по сборной Норвегии, перейти в «Реал», сообщает источник со ссылкой на AS.

Отметим, что контракт Эдегора принадлежит мадридскому «Реалу», но при этом сам игрок выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «сливочные» сделали Холанда одной из своих главных целей на трансферном рынке.

Все новости
Неймар на паузе
Сегодня, 11:18Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка
Слухи«Герта» и «Арсенал» поспорят за Дракслера
Сегодня, 11:05 Комментарии4
Слухи«Эвертон» предложил Аллану контракт с зарплатой в € 6 млн
Сегодня, 10:59 Комментарии3
Слухи«Интер» может подписать Вернера в качестве замены для Мартинеса
Сегодня, 10:49 Комментарии3
Слухи«Вулверхэмптон» выбыл из борьбы за Хамеса Родригеса
Сегодня, 09:53 Комментарии5
Слухи«Манчестер Сити» готов дать шанс Анхелиньо
Сегодня, 09:36 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 11:13
Норвежская многоходовочка с испанским интересом..:))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:59
Самая главная цель Реала - Мбапе! Все остальные,как вариант.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 10:58
хороший игрок, думаю в реале заиграет
beefs
beefs
сегодня в 10:39
больше выкладывайте и все ок
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:39
отличный вариант для Реала
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100