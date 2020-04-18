Куртуа: «Тер Штеген – лучший вратарь по игре ногами»

Голкипер «Реал» Тибо Куртуа поделился мнением о своём коллеге по амплуа Марке-Андре тер Штегене, выступающем за «Барселону».
Он очень хорошо отражает удары, как Ян Облак, и лучший по игре ногами, прямо как вратарь «Реала Сосьедад» Ремиро, который меня очень удивил.
Мне нравится, как тер Штеген действует в ситуациях один на один. Всё это идёт из немецкой вратарской школы. Он очень быстро опускает колено и вытягивает другую ногу. Чтобы сделать это, нужно быть очень гибким.
Тер Штеген пока не договорился о новом контракте с «Барселоной». По данным СМИ, голкипер хочет зарабатывать 10 млн евро в год.