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Куртуа: «Тер Штеген – лучший вратарь по игре ногами»

18 апреля 2020, 06:18

Голкипер «Реал» Тибо Куртуа поделился мнением о своём коллеге по амплуа Марке-Андре тер Штегене, выступающем за «Барселону».

Он очень хорошо отражает удары, как Ян Облак, и лучший по игре ногами, прямо как вратарь «Реала Сосьедад» Ремиро, который меня очень удивил.

Мне нравится, как тер Штеген действует в ситуациях один на один. Всё это идёт из немецкой вратарской школы. Он очень быстро опускает колено и вытягивает другую ногу. Чтобы сделать это, нужно быть очень гибким.

Тер Штеген пока не договорился о новом контракте с «Барселоной». По данным СМИ, голкипер хочет зарабатывать 10 млн евро в год.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
18 апреля в 10:57, ред.
Часто выручает,из-за таких ''топ игроков'' как Пике и Альба))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 апреля в 09:48
Бывает. Кто-то ногами, кто-то руками, а кто-то языком.
Legend 6
Legend 6
18 апреля в 07:38
Зато Куртуа лучший вратарь по игре между ног.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 07:33
думаю он понимает о чём говорит))) пусть будет так)))
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 06:22
Наверное это так
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