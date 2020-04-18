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Фернандиньо: «Сложнее всего мне было играть против Диего Косты»

18 апреля 2020, 09:53

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.

Сложными соперниками для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе - они сильные игроки, доставляющие проблемы защитникам.

Но для меня одним из самых тяжелейших оппонентов из всех, с кем мне доводилось играть, был Диего Коста, выступавший тогда за «Челси». Он был в отличной форме. Надеюсь, что удастся еще поиграть против него.

Недавно стало известно, что Диего Коста не собирается покидать «Атлетико» до конца своего контракта. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:52
что то ты скромно))) надо было пошире список)))))
9w_yja977mmj
9w_yja977mmj
18 апреля в 09:55
Понятно. Всех топ игроков перечислил.
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