Эксперт предложил доиграть чемпионат Италии в центре или на юге страны

Член Всемирной организации здравоохранения и советник Олимпийского комитета Италии Вальтер Риккарди прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.

Ситуация улучшается во многих регионах Италии, но не во всех. В Ломбардии по-прежнему проходит тревожный сценарий.

В начале мая мы сможем внести предложения, изучив ситуацию, но некоторые регионы до сих пор находятся под угрозой.

Этот вирус будет продолжать распространяться до тех пор, пока не будет сделана вакцина.

Что касается возможного возобновления сезона, то есть несколько сценариев. В центре и на юге страны не было такого всплеска заражений. Дифференцировать районы по уровню риска — это правильно, поэтому мы предлагаем доигрывать чемпионат в центре или на юге страны.