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Эксперт предложил доиграть чемпионат Италии в центре или на юге страны

18 апреля 2020, 10:20

Член Всемирной организации здравоохранения и советник Олимпийского комитета Италии Вальтер Риккарди прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии

Ситуация улучшается во многих регионах Италии, но не во всех. В Ломбардии по-прежнему проходит тревожный сценарий. 

В начале мая мы сможем внести предложения, изучив ситуацию, но некоторые регионы до сих пор находятся под угрозой. 

Этот вирус будет продолжать распространяться до тех пор, пока не будет сделана вакцина. 

Что касается возможного возобновления сезона, то есть несколько сценариев. В центре и на юге страны не было такого всплеска заражений. Дифференцировать районы по уровню риска — это правильно, поэтому мы предлагаем доигрывать чемпионат в центре или на юге страны.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:22
видно то идиоты есть везде!))
Erlov
Erlov
18 апреля в 14:29
Нужно доиграть.
112910415
112910415
18 апреля в 12:03
приходит время реальных вариантов, и это радует
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 11:55
Да где угодно лишь бы доиграли
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 11:50
Доигрывать чемпионат можно везде.
Brooklyn888
Brooklyn888
18 апреля в 10:52
Уже 10К вариатов пересмотрели,делайте хоть что-то
beefs
beefs
18 апреля в 10:20
опять вариант играть
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