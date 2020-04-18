Кевин-Принс Боатенг: «Лучший, с кем я играл в своей карьере — это Месси»

Нападающий «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», рассказал, с какими футболистами ему больше всего нравилось играть в своей карьере.
Возможно, люди захотят убить меня после этого, но лучший, с кем я играл, — это Месси. Есть разница в том, играете ли вы против него или видите, что он делает на тренировке. Если есть игрок, который может выиграть любой матч, то это Месси.
Второй для меня - Златан Ибрагимович. Он находится на другом уровне и может играть в одиночку. На третье место я поставлю Андреа Пирло.
Так и я могу сказать, что играл с Криштиану Роналду, так как смотрел большинство его матчей.
Так и я могу сказать, что играл с Криштиану Роналду, так как смотрел большинство его матчей.
ну а Месси... ну такое, ИМХО, тот же Кака был куда круче Месси во всем, и граней в его игре было куда больше, просто не все сложилось в карьере, но даже то что сложилось выглядело куда ярче.
https://www.youtube.com/watch?v=TAyklhjtzb0
ну а Месси... ну такое, ИМХО, тот же Кака был куда круче Месси во всем, и граней в его игре было куда больше, просто не все сложилось в карьере, но даже то что сложилось выглядело куда ярче.