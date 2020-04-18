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Кевин-Принс Боатенг: «Лучший, с кем я играл в своей карьере — это Месси»

18 апреля 2020, 10:11

Нападающий «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», рассказал, с какими футболистами ему больше всего нравилось играть в своей карьере.

Возможно, люди захотят убить меня после этого, но лучший, с кем я играл, — это Месси. Есть разница в том, играете ли вы против него или видите, что он делает на тренировке. Если есть игрок, который может выиграть любой матч, то это Месси.

Второй для меня - Златан Ибрагимович. Он находится на другом уровне и может играть в одиночку. На третье место я поставлю Андреа Пирло.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
18 апреля в 14:17
Ну конечно..принц всегда о своей принцессе вспоминает)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 14:14
Играл?)))))) Посидел на лавке и посмотрел на его игры как обычный болельщик.
Так и я могу сказать, что играл с Криштиану Роналду, так как смотрел большинство его матчей.
dzvinka
dzvinka
18 апреля в 12:25
из этой троицы Пирло конечно лучше остальных вне конкуренции, но и Ибра не плох, топчик тоже.
ну а Месси... ну такое, ИМХО, тот же Кака был куда круче Месси во всем, и граней в его игре было куда больше, просто не все сложилось в карьере, но даже то что сложилось выглядело куда ярче.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:21
кому что нравится)))
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 10:14
с Месси многим нравиться играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 10:13
Мессии просто лучший...
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