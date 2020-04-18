Кутепов: «В „Спартаке“ спокойно воспримут уход Шюррле»

Защитник «Спартака» прокомментировал возможный уход из московского клуба.

Празднуем 98-летие клуба в обычном режиме. В субботу у нас была онлайн-тренировка. Провожу все время с семьей и никуда не выхожу, соблюдаю самоизоляциию. Онлайн-празднование? Можно будет забросить идею ребятам.