Кутепов: «В „Спартаке“ спокойно воспримут уход Шюррле»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал возможный уход Андре Шюррле из московского клуба.
Празднуем 98-летие клуба в обычном режиме. В субботу у нас была онлайн-тренировка. Провожу все время с семьей и никуда не выхожу, соблюдаю самоизоляциию. Онлайн-празднование? Можно будет забросить идею ребятам.
Шюррле? Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно.
Спокойно ушли в центр таблицы...
Спокойно приняли...и проводили Шюррле...
У Федуна походу новая фишка :
https://youtu.be/NzXCk-JfmCw
Спокойно ушли в центр таблицы...
Спокойно приняли...и проводили Шюррле...
У Федуна походу новая фишка :