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Кутепов: «В „Спартаке“ спокойно воспримут уход Шюррле»

18 апреля 2020, 15:54

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал возможный уход Андре Шюррле из московского клуба.

Празднуем 98-летие клуба в обычном режиме. В субботу у нас была онлайн-тренировка. Провожу все время с семьей и никуда не выхожу, соблюдаю самоизоляциию. Онлайн-празднование? Можно будет забросить идею ребятам.

ШюррлеЯ только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно. 

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Все комментарии
beefs
beefs
18 апреля в 19:11
как пришел так и ушел
ДСА
ДСА
18 апреля в 17:46
Конечно спокойно, другим больше денег достанется.
Faustello
Faustello
18 апреля в 17:20
Надо Дениску Баньщика возвращать, он поможет пережить такие потери!
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi ответ Comdiv (раскрыть)
18 апреля в 16:52
А если бы не ушел, то узнал бы российские просторы ФНЛ,
Aerobniy
Aerobniy
18 апреля в 16:30
Спартак осиротел.
ermak6848
ermak6848
18 апреля в 16:28
ротация кадров
AgentART
AgentART
18 апреля в 16:22
Уходит легенда, а они спокойны.
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 16:18
Чемпион мира еще никогда не был на десятом месте в своей карьере, нужно же было так вляпаться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 16:12, ред.
Спокойно восприняли уход Промеса...Зе Луиша...Адриано...Фернандо...
Спокойно ушли в центр таблицы...
Спокойно приняли...и проводили Шюррле...
У Федуна походу новая фишка :
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:07
можно подумать если бы не вирус то купили бы))))))))смешно)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 апреля в 15:59
Отряд не заметит потери бойца. Хотя какой он боец.
Литейный 4
Литейный 4
18 апреля в 15:58
Был чемпионом, а стал аутсайдером. Это надо было так вляпаться и загубить себе карьеру. ГЫгыгы
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 15:58
Важно, что это сказал кутя.
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 15:54
уже спокойно восприняли
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