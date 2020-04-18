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Уткин: «Я люблю Селюка. Он милый. Ну, наезжает на кого-то порой»

18 апреля 2020, 15:14

Экс-комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к агенту Дмитрию Селюку, с которым они часто обмениваются колкостями в твиттере.

Селюк? Ему скучно. Сидит дома, один, в Европе. Говорить ему особо не с кем. Вот и все. Нормальный эксцентрический мужик. Был бы он здесь — давно б пообтерся. А так гаркнул кому-то в телефон, заржал смехом своим, селючьим — и все ему прекрасно. Опять-таки, я его люблю! Он милый, очень славный. Безвредный. Веселый. Ну, наезжает на кого-то порой…

Его главный и единственный важный игрок за всю карьеру — Яя Туре. Выдающийся футболист. Селюк настолько мил, что имя Яя склоняет. Он говорит: мы с Яей, я спрошу Яю… Надеюсь, он из-за этого не обидится на меня — за слово «по-селючьи». Но если можно склонять Яю, то и так тоже, наверное, нормально.

Ранее Уткин поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрии Сёмине.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
18 апреля в 20:35
Да это целая история любви, если по традиции местных журналюг повыдергать цитаты:

...эксцентрический мужик
....я его люблю! Он милый, очень славный.
....Селюк настолько мил..... «по-селючьи».
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 18:40
И Селюка тоже ???
Вася любвеобильный.....
Генич васейзацелованный уже в прошлом ??
sten312
sten312
18 апреля в 17:18
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
18 апреля в 16:25
Любила жаба гадюку)
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:04
а вы случаем не братья? одинаково противны))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 апреля в 16:03
боится на Селюка рот открывать
Erlov
Erlov
18 апреля в 15:31
Селюк любит Уткина, два демагога, епт.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 15:22
Снова этот жирный и вонючий.
Karabal
Karabal
18 апреля в 15:20
Кого только Уткин не любит, с некоторыми даже смачно целуется.
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 15:14
Два сапога пара.
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