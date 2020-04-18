Рыков: «Надеюсь, что к 100-летию завоюем золотые медали»

Защитник московского «Динамо» рассказал о своих тренировках во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму. В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, что к 100-летию завоюем в реальности золотые медали.