ГлавнаяНовости

Рыков: «Надеюсь, что к 100-летию завоюем золотые медали»

18 апреля 2020, 15:43

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал о своих тренировках во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму. В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, что к 100-летию завоюем в реальности золотые медали.

Напомним, что сегодня «Динамо» празднует своё 97-летие

Все новости
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
19 апреля в 00:15
Если спартаку забьешь с центра поля ещё, точно завоюете.
Храневец
Храневец
18 апреля в 18:59
ВАШИ СЛОВА ДА БОГУ В УШИ !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 18:49
Ну, только если к 100-летию самого Рыкова.
shlomo
shlomo
18 апреля в 17:44
Шанс есть, но очень мал...
Valeleo
Valeleo
18 апреля в 17:33
К столетию в пердив бы не вылететь.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 16:56
Не такой богатый клуб московское "Динамо".Не как "Спартак".
Mangur
Mangur
18 апреля в 16:39
Заждались.Постарайтесь.Удачи.
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 16:39
Скорее в ФНЛ вылетят.
Литейный 4
Литейный 4
18 апреля в 16:06
Скорее Динамо к твоему столетию завоюет чемпионство. И то не факт. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 16:00
Удачи тогда динамикам до столетия не так уж и далеко.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 15:50
ну раз в 100 лет можно))))))))
Jin-Ho
Jin-Ho
18 апреля в 15:47
Мечтатель и фантазёр Рыков)
Clavан
Clavан
18 апреля в 15:46
Может быть, вам и купит кто, как спартаку и Локомотиву.
Aчиститель
Aчиститель
18 апреля в 15:44
Очень сомнительное мероприятие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100