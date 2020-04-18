Андронов: «В сборной России нет таких игроков, как Ярмоленко и Коноплянка»

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о разнице в уровнях сборной Украины и России.

Я отношусь к числу тех людей, которые очень хотят и очень ждут, чтобы на чемпионате Европы Россия и Украина сыграли между собой. Но у меня совершенно другая платформа ожиданий, чем у Алиева. Я ни в коем случае не буду это называть никаким матчем примирения, потому что футболисты и тренеры не имеют большого отношения к тому, что произошло.

Примиряться, решать и разруливать историю должны совсем другие люди, которые ее начали. Но если этому матчу суждено быть, то почему бы и нет? С точки зрения спорта, он все равно продолжает оставаться интересным и для вас, и для нас. Все эти сравнения никуда не уходят: люди сравнивают сборные, Шевченко с Черчесовым, Ярмоленко с Головиным.

В сборной Украины процесс изменений прошел более ярко, команда поменяла свои игровые принципы и желания, что она хочет делать на футбольном поле. У нас же Черчесов внес не настолько серьезные изменения. Но он их внес, сборная России сейчас тоже совсем другая. Но на Евро-2016 обе сборные стали худшими.

Может быть, в креативной части мы Украине действительно уступаем. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Марлос – в российской сборной похожих на них игроков нет. Но самое главное, что обе команды перестали быть характерными представителями Восточной Европы и наконец-то двинулись в Европу континентальную.