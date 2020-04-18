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Андронов: «В сборной России нет таких игроков, как Ярмоленко и Коноплянка»

18 апреля 2020, 12:56

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о разнице в уровнях сборной Украины и России.

Я отношусь к числу тех людей, которые очень хотят и очень ждут, чтобы на чемпионате Европы Россия и Украина сыграли между собой. Но у меня совершенно другая платформа ожиданий, чем у Алиева. Я ни в коем случае не буду это называть никаким матчем примирения, потому что футболисты и тренеры не имеют большого отношения к тому, что произошло.

Примиряться, решать и разруливать историю должны совсем другие люди, которые ее начали. Но если этому матчу суждено быть, то почему бы и нет? С точки зрения спорта, он все равно продолжает оставаться интересным и для вас, и для нас. Все эти сравнения никуда не уходят: люди сравнивают сборные, Шевченко с Черчесовым, Ярмоленко с Головиным.

В сборной Украины процесс изменений прошел более ярко, команда поменяла свои игровые принципы и желания, что она хочет делать на футбольном поле. У нас же Черчесов внес не настолько серьезные изменения. Но он их внес, сборная России сейчас тоже совсем другая. Но на Евро-2016 обе сборные стали худшими.

Может быть, в креативной части мы Украине действительно уступаем. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Марлос – в российской сборной похожих на них игроков нет. Но самое главное, что обе команды перестали быть характерными представителями Восточной Европы и наконец-то двинулись в Европу континентальную.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
19 апреля в 06:51
согласен с автором
Томик
Томик ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
18 апреля в 19:24, ред.
Возможно он никогда и не выйдет на "свой уровень". Да мы как -то и не избалованы его "уровнем". нЕкогда ему было на нём выступать - он всё никак не повзрослеет. Ну сейчас, возможно, получилось бы, да вирус проклятый мешает. Ему всю жизнь что-то мешает - то продажи в Анжи и обратно, то гонки по встречке, то стрельба на свадьбах, то жонглирование стульями, то вирус. Жаль парня. Но и в условно сегодняшнем виде он ничем не хуже всяких там коноплянков. Андронов вообще никому не нужен стал что-ли, что аж на украинское поле залез? Нету денежков? П.и.з.д.у.й в доставку работать, нехрен тут молоть чушь всякую.(это я к андронову обращаюсь)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Томик (раскрыть)
18 апреля в 19:16
Про Андронова в точку. А про свидомых молчу, т.к. здесь сайт футбольный.
Томик
Томик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 19:15
Да этим, идущим в еуропу, чудикам(мягко говоря), вечно что-то мерещится. И всегда это что-то логически завершается постулатом, что у нас всё хуже. Андронов и раньше особым интеллектом не отличался, так что сегодняшний 41 в обычном ключе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ волгодон 2 (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 19:14
С радостью могу констатировать, что среди поклонников ЦСКА нет таких знатоков той фракции, что тебе так близка. Это твоя стихия?
Тага Дага
Тага Дага
18 апреля в 18:10
Ни Конаплянка ни Ярмоленко не сверкали в Европе, не думаю они сильнее Головина и Черышева..практически одного уровня.Ну по игре думаю Украине на данный момент сильнее России. ...отрицать это будет глупостью.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ волгодон 2 (раскрыть)
18 апреля в 17:42
Когда аргументов не хватает, в дело идет........? Да?
Дима Головашич
Дима Головашич ответ 13ROS13 (раскрыть)
18 апреля в 15:16
Джикия не хуже Ракицкого. И сам Ракицкий при этом явно не Иванович или Видич в лучшие годы, чтобы говорить о каком-то таланте.
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 15:08
Дзюба вытопчет любую Коноплю.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
18 апреля в 15:03
Ни Ярмоленко,ни тем более нынешний Коноплянка никак не тянут на ,,таких" игроков.. В чем они сильне игроков ряда команд , таких как Краснодар, Ростов, Зенит и т.д.? Ничем.Был всплеск игры в одно время в чемпионате Украины и все... Игроки хорошие, не более того. Ну а чемпионат России на голову выше нынешнего украинского. А сила чемпионата ,в том числе , зависит во многом от уровня игроков этого чемпионата. Андронов ошибается, все не так.
волгодон 2
волгодон 2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 14:53
Скажи,откуда ты такой возник?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ волгодон 2 (раскрыть)
18 апреля в 14:31
Некоторые люди совершенно искренне считают, что земля плоская. И что? Живут себе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 13ROS13 (раскрыть)
18 апреля в 14:28
У каждого свой взгляд на футбол. У некоторых через сало украине
13ROS13
13ROS13 ответ Дима Головашич (раскрыть)
18 апреля в 14:22
Джикия никогда не будет лучше Ракицкого, таланту не хватит.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
18 апреля в 14:20
какой бред....Кокорин еще не вышел на свой уровень,но и сейчас не хуже укропов..
А вообще есть звезды ,типа месси и т.п. и просто неплохие игроки,а есть отстой..
так вот ни у нас ни в укропии звезд НЕТ..
Дима Головашич
Дима Головашич ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 14:06
Да вот пришёл же в Зенит Ракицкий. Ну и чем он так сильно выделяется на фоне остальных центральных защитников чемпоината? Да Джикия и получше будет, ещё и моложе.
волгодон 2
волгодон 2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 13:59
Я искренне считаю тебя абсолютно не разбирающимся в футболе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ волгодон 2 (раскрыть)
18 апреля в 13:52, ред.
Марлос по имени круче Фернандес, Малиновский круче головина? Люди, разбирающиеся в футболе считают по другому
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Головашич (раскрыть)
18 апреля в 13:49
А чем Фернандес, Головин и Джикия, например хуже Марлоса, Малиноаского и коноплянка?
Дима Головашич
Дима Головашич
18 апреля в 13:37
Кто это такие вообще? Ребята, от которых уже два клуба избавились?
Valeleo
Valeleo
18 апреля в 13:25
Важен результат, после него и нужно говорить.
batman555
batman555
18 апреля в 13:22
Зато есть такой игрок как Головин!!! Да и Кокорин, не так уж плох
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 13:03
надо посмотреть а потом говорить))
волгодон 2
волгодон 2
18 апреля в 13:00
Справедливости ради,у Украины имена на порядок круче будут
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 12:57
это факт.нет
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