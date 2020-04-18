Смертин: «Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра»

Бывший российский футболист Алексей Смертин рассказал о том, чем он занимается во время режима самоизоляции.
Я ровно это переживаю. Все-таки у меня есть своя территория, есть дом с участком. И потом, людей совместная изоляция не только ссорит, но и объединяет. Свободное время можно уделить любви. Можно больше читать — это успокаивает. У меня четкий распорядок. Я просыпаюсь, завтракаю и, пока все усваивается, читаю. Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра — одного из моих любимых философов.
Как идет? Довольно тяжело. Кстати, он как раз говорит, что сущность человека проявляется в том, чем он занят в свободное время. Это сейчас про всех нас.
Скучаю ли без футбола? Скучаю, но сейчас по «Матч ТВ» показывают много старых матчей, в том числе и с моим участием. Есть возможность вспомнить. Как раз недавно купил телевизор. До этого год его не смотрел. А чего не хватает, так это деловых занятий — работы в РФС и преподавания в бизнес-школе «Сколково». Но пока в первом случае удаленная работа, а во втором – перенос лекций на неизвестный срок.