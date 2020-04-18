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Смертин: «Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра»

18 апреля 2020, 12:58

Бывший российский футболист Алексей Смертин рассказал о том, чем он занимается во время режима самоизоляции. 

Я ровно это переживаю. Все-таки у меня есть своя территория, есть дом с участком. И потом, людей совместная изоляция не только ссорит, но и объединяет. Свободное время можно уделить любви. Можно больше читать — это успокаивает. У меня четкий распорядок. Я просыпаюсь, завтракаю и, пока все усваивается, читаю. Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра — одного из моих любимых философов.

Как идет? Довольно тяжело. Кстати, он как раз говорит, что сущность человека проявляется в том, чем он занят в свободное время. Это сейчас про всех нас.

Скучаю ли без футбола? Скучаю, но сейчас по «Матч ТВ» показывают много старых матчей, в том числе и с моим участием. Есть возможность вспомнить. Как раз недавно купил телевизор. До этого год его не смотрел. А чего не хватает, так это деловых занятий — работы в РФС и преподавания в бизнес-школе «Сколково». Но пока в первом случае удаленная работа, а во втором – перенос лекций на неизвестный срок.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
18 апреля в 15:09
Зачем? Любимый философ....Обалдеть можно. А еще кого читал? Вот скажешь что- нибудь в ответ, не поймут же... Что это вообще такое?
Baggio R.
Baggio R.
18 апреля в 14:55
И как это - любимый философ, но ничего из его работ не читал?!
berda2003
berda2003
18 апреля в 13:27
это чудо - преподаватель? хоть чуть-чуть настроение улучшил.
Aerobniy
Aerobniy
18 апреля в 13:24
Для футболиста это не достяжимо.
leopit
leopit
18 апреля в 13:15
Волонтёром иди ,а не ж.....гауэра(прости господи) ШТУДИРУЙ....
волгодон 2
волгодон 2
18 апреля в 13:06
Вероятно Смертин читает "Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа")
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 13:02
ну вот имя уже освоил)))
Jin-Ho
Jin-Ho
18 апреля в 12:59
если захочешь, осилишь
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