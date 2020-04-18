Смертин: «Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра»

Бывший российский футболист рассказал о том, чем он занимается во время режима самоизоляции.

Я ровно это переживаю. Все-таки у меня есть своя территория, есть дом с участком. И потом, людей совместная изоляция не только ссорит, но и объединяет. Свободное время можно уделить любви. Можно больше читать — это успокаивает. У меня четкий распорядок. Я просыпаюсь, завтракаю и, пока все усваивается, читаю. Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра — одного из моих любимых философов.

Как идет? Довольно тяжело. Кстати, он как раз говорит, что сущность человека проявляется в том, чем он занят в свободное время. Это сейчас про всех нас.