Шюррле больше не сыграет за «Спартак»

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18 апреля 2020, 18:46

Нападающий дортмундской «Боруссии» не будет возвращаться в «Спартак», за который выступал на правах аренды в этом сезоне.

Это решение связано с эпидемией коронавируса, из-за которой футбольные матчи в России приостановлены минимум до конца мая.

Напомним, что москвичи заплатили за аренду Шюррле 1 млн евро, у клуба была возможность выкупа контракта за 7 млн евро. Впрочем, на футболиста не рассчитывают и в Дортмунде, он будет тренироваться индивидуально, пока не найден новый клуб. Договор форварда с «Боруссией» истекает летом 2021 года.