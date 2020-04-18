Шюррле больше не сыграет за «Спартак»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле не будет возвращаться в «Спартак», за который выступал на правах аренды в этом сезоне.
Это решение связано с эпидемией коронавируса, из-за которой футбольные матчи в России приостановлены минимум до конца мая.
Напомним, что москвичи заплатили за аренду Шюррле 1 млн евро, у клуба была возможность выкупа контракта за 7 млн евро. Впрочем, на футболиста не рассчитывают и в Дортмунде, он будет тренироваться индивидуально, пока не найден новый клуб. Договор форварда с «Боруссией» истекает летом 2021 года.
Столько ваш Маркизио срубил нахаляву, а у Шюррле в Спартаке 2,5 млн зарплата была - все источники об этом писали. Не надо применять газовые барские замашки к Спартаку.
Столько ваш Маркизио срубил нахаляву, а у Шюррле в Спартаке 2,5 млн зарплата была - все источники об этом писали. Не надо применять газовые барские замашки к Спартаку.
1 лям - аренды и 5 лямов зарплаты, столько народных денег было потрачено в пустую!
1 лям - аренды и 5 лямов зарплаты, столько народных денег было потрачено в пустую!