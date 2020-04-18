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Шюррле больше не сыграет за «Спартак»

18 апреля 2020, 18:46

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле не будет возвращаться в «Спартак», за который выступал на правах аренды в этом сезоне.

Это решение связано с эпидемией коронавируса, из-за которой футбольные матчи в России приостановлены минимум до конца мая.

Напомним, что москвичи заплатили за аренду Шюррле 1 млн евро, у клуба была возможность выкупа контракта за 7 млн евро. Впрочем, на футболиста не рассчитывают и в Дортмунде, он будет тренироваться индивидуально, пока не найден новый клуб. Договор форварда с «Боруссией» истекает летом 2021 года.

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
19 апреля в 14:21
Тогда тебе повезло за 16 лет спартака чемпионом увидеть. На юбилей сомоняна один раз нарядили))
viv
viv
19 апреля в 13:38
Не оправдал доверия .......
311
311
19 апреля в 12:09
Поматросили и бросили Андрюху. Цорн свой процент снял за трансфер, можно прощаться!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nekit92 (раскрыть)
19 апреля в 12:02
чемпиона уж как третий год нет, ряженые
galem72
galem72
19 апреля в 09:37
Ну и хорошо! Не очень-то и хотелось...
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 09:12
Цорн на его место притаранит очередной неликвид. Гыгыгы
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:07, ред.
Вот и закончилось время Андре в стане Спартака) И я за него рад! Он был слишком хорош для этой откровенно слабой команды.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 06:33
Шюрле - мурле, шишли - мышли , кто там главный в Спартаке по набору ?
makkie
makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
19 апреля в 01:30
Ты ничего не перепутал? Какие 5 млн зарплаты?
Столько ваш Маркизио срубил нахаляву, а у Шюррле в Спартаке 2,5 млн зарплата была - все источники об этом писали. Не надо применять газовые барские замашки к Спартаку.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
19 апреля в 00:31
Всем было понятно, кроме спартачей, Красавы и Чердака, что Шююююрля сбитый лётчик, а Цорн никакущий менеджер.
1 лям - аренды и 5 лямов зарплаты, столько народных денег было потрачено в пустую!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
18 апреля в 23:37
Ларсон ничего , но не стабилен. Я считал самым быстрым до недавних пор Смольникова, хотя он типичный "всадник без головы". А левый - мне больше нравится Дуглас Сантос из Зенита - он понадежней Айртона и поумнее. А про Соболева и Понсе скажу так. Пока прилично, а дальше видно будет. Ситуация неопределенная и Федун вдруг прибедняться начал.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 22:42
Но Ларссон то топ. И Айртон самый быстрый латераль в лиге.. Но это честно без ругани..
Константин Белых
Константин Белых
18 апреля в 22:23
Да Ладно.. Ларссон топчик однозначно.. Шурле неполучилось-скатертью дорогой.. Соболев и Понсе еще долго коней в тонусе держать будет..
wingback
wingback
18 апреля в 22:17
Прикрывают свинолавку, давно пора...
SHMEL
SHMEL
18 апреля в 21:39
Мало кому платят такие деньжищи за три - четыре матча. Только в двух первых выглядел болеа менее, потом понял, что незачем напрягаться.
praporchik zadov
praporchik zadov
18 апреля в 21:12
Жаль конечно ...начал не плохо...не сдавайся и все наладится!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля в 21:08
Не хило Непонятно, что же Федун скулит? Если он разбрасывается такими деньгами, при том, что всем было ясно что Шюрле классический сбитый летчик. Два трансфера Шюрле и Тиля характеризуют футбольный менеджмент Спартака в полной мере.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 20:59
Москву посмотрел. Лишний раз приобрёл друзей, узнал больше о городе. Развел Федуна на бабки.Чего ещё надо.
Binger
Binger
18 апреля в 20:59
Это большая потеря.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 20:56
«Бизнес Online»: "Зарплата Шюррле в Спартаке составляет 2,3 млн евро за сезон с бонусами в размере 1,2 млн евро. При этом Шюррле также получил 3 млн евро в качестве подъемных."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 20:53
Фсё....приплыли......
Nekit92
Nekit92 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 апреля в 20:52
Сезон вася еще не закончился. А если закончился тогда не хрюкай, что чемпион липовый))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
18 апреля в 20:30
УДАЧИ ЧЕМПИОН МИРА!
Сп62
Сп62
18 апреля в 20:23
Было видно, что парень хотел играть, но не получилось. Обиды ни у кого нет. Удачи и здоровья.
Gahi
Gahi
18 апреля в 20:05
Вот и закончились шюррли-мурли.
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 апреля в 19:50
Малком трубадур...
Литейный 4
Литейный 4
18 апреля в 19:47
Был чемпионом, стал аутсайдером. Это урок всем, кто собрался туда. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 апреля в 19:37
Отшурлил и пошел дальше..... шурлить...
Дима Головашич
Дима Головашич ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 19:34
Это не Малком за 40+6 с шестимесячным отпуском)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 апреля в 19:24
Крепко он Федуна потряс. 1 млн за аренду, да наверно пару за "сезон".
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