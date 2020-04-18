Азмун может перейти в «Атлетико»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в Испанию, пишет Corriere del Mezzogiorno.
На 25-летнего иранца претендует «Атлетико». Ранее ходили слухи, что нападающим интересуются «Наполи», «Лестер» и «Вест Хэм», а «Зенит» будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.
В новостях либо утки...либо Уткин...
Как одно так и другое не несёт в себе никакой смысловой нагрузки....
В новостях либо утки...либо Уткин...
Как одно так и другое не несёт в себе никакой смысловой нагрузки....
На полу, на земле!
Беги Сердар, беги. Человеком станешь).
На полу, на земле!
Беги Сердар, беги. Человеком станешь).
Ну а что касается трансферов, то Зенит не так давно Паредеса за 50 впарил и 2 раза к ряду чемпионом стал.
Ну а что касается трансферов, то Зенит не так давно Паредеса за 50 впарил и 2 раза к ряду чемпионом стал.
— Во-первых, до завершения сезона-2019/20 «Зенит» никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход.
Во вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет.
— Во-первых, до завершения сезона-2019/20 «Зенит» никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход.
Во вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет.
Тем более сам пишешь, что Миранчука в Атлетико не зовут, так зачем писать? Да и Азмуна в Атлетико не зовут и что из того?
Новость аля-шнобель.
Тем более сам пишешь, что Миранчука в Атлетико не зовут, так зачем писать? Да и Азмуна в Атлетико не зовут и что из того?
Новость аля-шнобель.
гена орлов утку пускает??
гена орлов утку пускает??
А то одни слухи!
А то одни слухи!