Азмун может перейти в «Атлетико»

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18 апреля 2020, 19:48

Форвард «Зенита» может перебраться в Испанию, пишет Corriere del Mezzogiorno.

На 25-летнего иранца претендует «Атлетико». Ранее ходили слухи, что нападающим интересуются «Наполи», «Лестер» и «Вест Хэм», а «Зенит» будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.