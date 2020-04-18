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Азмун может перейти в «Атлетико»

18 апреля 2020, 19:48

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в Испанию, пишет Corriere del Mezzogiorno.

На 25-летнего иранца претендует «Атлетико». Ранее ходили слухи, что нападающим интересуются «Наполи», «Лестер» и «Вест Хэм», а «Зенит» будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
19 апреля в 13:43
В итоге перейдет в Шанхай Шеньхуа
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 апреля в 13:10
Пока всё вилами по воде.
ildar_3871
ildar_3871
19 апреля в 10:47
Азмун хочет поднять зарплату в Зените , Атлетико его не купит , там такие не нужны )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 09:52, ред.
Не лучшее время....
В новостях либо утки...либо Уткин...
Как одно так и другое не несёт в себе никакой смысловой нагрузки....
Тага Дага
Тага Дага ответ Иван Тасминский (раскрыть)
19 апреля в 09:29
Из России в Барселону вряд-ли кто-то попадёт. ...ближайшее 100 лет.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Тага Дага (раскрыть)
19 апреля в 09:10
Барселона, очевидно же, им как раз нужны более дешёвые напы
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:09
Видимо скорее всего Сердар уедет в Европу! Его уже давно там ждут.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 09:07
Маловероятно конечно
Naimi Nabi
Naimi Nabi
19 апреля в 08:28
конделаки будет болеть за атлетико
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 07:05
нужна фк ЗЕНИТ видимо свежая кровь...
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 06:37
Может перейдет ... а может не перейдет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 06:35
Бомжу матрас!).
На полу, на земле!
Беги Сердар, беги. Человеком станешь).
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ oFANATo (раскрыть)
19 апреля в 01:02
Миллер трансферами не занимается, а Газпромом рулит, футбол больше как хобби.
Ну а что касается трансферов, то Зенит не так давно Паредеса за 50 впарил и 2 раза к ряду чемпионом стал.
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 23:38
С трудом в это верится. После пандемии цена на игроков уровня Месси, Роналду будет в пределах 35 лимонов евро, а тут за Азмуна такую цену хотят получить.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Тага Дага (раскрыть)
18 апреля в 23:04
Ни кому не нужен)))
Палыч82
Палыч82 ответ Binger (раскрыть)
18 апреля в 22:54
"А он... а он... а он... а он... а он в вожатую влюблен!" Детский сад - ваши аргументы в полемике
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 апреля в 22:52
Куда он уже только не переходил за 35...
Тага Дага
Тага Дага
18 апреля в 22:19
Вчера Наполи...сегодня Атлетико...что завтра будет...????😂😂😂😂😂😂😂
iri13
iri13
18 апреля в 21:55
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев — о новостях в средствах массовой информации:

— Во-первых, до завершения сезона-2019/20 «Зенит» никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход.

Во вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет.
oFANATo
oFANATo ответ cska vperiod (раскрыть)
18 апреля в 21:22
Атлетико, Наполи, Лестер, Вест Хэм......вот миллеру не дают покоя лавры Гинера, впарившего Головина за 30 мил.евро.))))))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 21:09
Гена расстроится.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Binger (раскрыть)
18 апреля в 21:02
А, что не всю команду перечислил? И причём здесь Миранчук, да кстати их двое (Алексей и Антон).
Тем более сам пишешь, что Миранчука в Атлетико не зовут, так зачем писать? Да и Азмуна в Атлетико не зовут и что из того?
Новость аля-шнобель.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
18 апреля в 20:25
Вот про другие клубы и не слышно,а этим ШЛАКОМ еще кто то интересуется(((ааааа
гена орлов утку пускает??
ЧиП
ЧиП
18 апреля в 20:18
Есть конкретные предложения?
А то одни слухи!
Binger
Binger ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
18 апреля в 20:13
Конечно, только деревянный Миранчук уровня Атлетико, только туда его никто не зовет.
drug01
drug01
18 апреля в 20:06
Видно без футбола мысли идут не в ту сторону....
Альфамен
Альфамен ответ ДСА (раскрыть)
18 апреля в 20:03
А вот он и главный оценщик игроков....
112910415
112910415
18 апреля в 20:00
ух ты !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 19:56
От неча делать климастят домыслы...
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 19:55
это только дзюба решает))кто куда и когда)))))))
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