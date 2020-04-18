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Гризманн не собирается покидать «Барселону»

18 апреля 2020, 15:21

По информации Marca, нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не собирается покидать каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Источник сообщает, что 29-летний французский игрок не переживает из-за слухов, согласно которым «Барса» приобретет Неймара и Лаутаро Мартинеса, и в случае их прихода готов соперничать с новичками за место в основном составе.

В текущем сезоне Антуан сыграл в 37 матчах за «Барсу», забил 14 голов и сделал 4 ассиста.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» выставила Гризманна на трансферный рынок.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля в 09:08
Ней конечно лучше смотрелся)
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 09:08
Посмотрим
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 06:03
Гризманн явно надежд пока не оправдал.
Ice van Reed
Ice van Reed
19 апреля в 00:43
Логично, зачем покидать Атлетико, чтобы быть пассажиром в Барсе?
Dima salev
Dima salev
18 апреля в 20:16
Лучше быт королём деревни чем тряпкой в городе
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 19:44
Гризманну не надо покидать Барселону, ещё разыграется.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
18 апреля в 19:33
Будет дальше деградировать и не поедет на Евро
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 апреля в 19:23, ред.
Верните Неймара!!!
МСН ещё порвут всех и всегда!
Но в финале ЛЧ пусть им Дзюба напихает по полной программе (покер или лучше пента-трик!). Это когда финал на Крестовском острове будет. )))
А Гризманн пускай тоже остаётся для подмены кого-либо из этой великой троицы в случае форс-мажора!
112910415
112910415
18 апреля в 19:12
пока неизвестно, как карта ляжет
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 17:58
Сидел бы у матрасов и горе не знал
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
18 апреля в 17:38
можно подумать, его кто-то будет спрашивать!как гном решит, так и будет!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 апреля в 16:59
Гризман должен остаться и Неймара купить.Лаутаро думаю не нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 16:21
Я счастлив.......Барса-мой дом........не выгоняйте меня....
League1
League1
18 апреля в 16:11
Видимо Гризман надеется, что гном не переживёт короновирус, так как старше его, и он станет главным в команде симулянтов.
particular
particular
18 апреля в 15:59
Французик ещё не прижился, но уже пригрелся, - зачем ему переживать..:))
Ravshan878
Ravshan878
18 апреля в 15:53
Этих голубчики не поймёшь. Сегодня да а завтра нет.Толи ещё будет. Толи ещё будет. Толи ещё будет оё ё.)))
frzz2tt_p6hd
frzz2tt_p6hd
18 апреля в 15:49
Захотят, выпроводят.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 15:48
об этом знает только хозяин)))
13ROS13
13ROS13
18 апреля в 15:24
Мало в это верится, не прижился он там.
Adepta
Adepta
18 апреля в 15:22
Очень интересно, что из этого выйдет.
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