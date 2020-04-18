Гризманн не собирается покидать «Барселону»

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18 апреля 2020, 15:21

По информации Marca, нападающий «Барселоны» не собирается покидать каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Источник сообщает, что 29-летний французский игрок не переживает из-за слухов, согласно которым «Барса» приобретет Неймара и Лаутаро Мартинеса, и в случае их прихода готов соперничать с новичками за место в основном составе.

В текущем сезоне Антуан сыграл в 37 матчах за «Барсу», забил 14 голов и сделал 4 ассиста.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» выставила Гризманна на трансферный рынок.