Гризманн не собирается покидать «Барселону»

По информации Marca, нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не собирается покидать каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.
Источник сообщает, что 29-летний французский игрок не переживает из-за слухов, согласно которым «Барса» приобретет Неймара и Лаутаро Мартинеса, и в случае их прихода готов соперничать с новичками за место в основном составе.
В текущем сезоне Антуан сыграл в 37 матчах за «Барсу», забил 14 голов и сделал 4 ассиста.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» выставила Гризманна на трансферный рынок.
МСН ещё порвут всех и всегда!
Но в финале ЛЧ пусть им Дзюба напихает по полной программе (покер или лучше пента-трик!). Это когда финал на Крестовском острове будет. )))
А Гризманн пускай тоже остаётся для подмены кого-либо из этой великой троицы в случае форс-мажора!
МСН ещё порвут всех и всегда!
Но в финале ЛЧ пусть им Дзюба напихает по полной программе (покер или лучше пента-трик!). Это когда финал на Крестовском острове будет. )))
А Гризманн пускай тоже остаётся для подмены кого-либо из этой великой троицы в случае форс-мажора!